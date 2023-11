Veronica Peparini e Andreas Muller, l’inaspettato annuncio lascia senza parole: “La visita non è andata bene”

Nel corso delle ultime ore i nomi di Veronica Peparini e Andreas Muller stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di un annuncio che sta facendo molto chiacchierare. Il ballerino ha infatti svelato un retroscena inedito sulla gravidanza che sta facendo molto preoccupare. Scopriamo insieme quali sono state le sue ore.

Sono queste ore di grande ansia e preoccupazione per Veronica Peparini e Andreas Muller. Come già anticipato, qualche ora fa il ballerino si è reso protagonista di un annuncio social che non è di certo passato inosservato e che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori.

Nonostante Andreas Muller non sia sceso nei dettagli, le sue parole hanno fatto preoccupare non poco tutti i suoi fan. Al momento, dunque, non sappiamo con certezza cosa sia successo ma a quanto pare c’è qualcosa nella gravidanza di Veronica Peparini che non convince i medici.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità su questa vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i fan di Veronice Peparini e Andreas Muller. Con la speranza di poter annunciare buone notizie, noi vi terremo aggiornati.