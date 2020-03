Veronica Peparini sulla sua love story con Andreas Muller: “in amore gli anni non hanno importanza” L'insegnante e coreografa di Amici di Maria de Filippi, Veronica Peparini parla della sua relazione con il ballerino Andreas Muller molto più giovane di lei.

La bella coreografa ed insegnante di Amici di Maria de Filippi, Veronica Peparini, racconta a cuore aperto la sua love story con Andreas Muller, ballerino e vincitore dell’edizione 2017 del talent show affermando senza timore che in amore gli anni non contano.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno una relazione che procede a gonfie vele nonostante la differenza di età che intercorre tra i due. L’insegnante di Amici di Maria de Filippi ha infatti 49 anni, mentre il bel ballerino Andreas Muller solo 23. L’insegnante di ballo non crede che gli anni siano importanti in una storia d’amore “Ognuno in amore vive ciò che sente” afferma.

Veronica Peparini ha finalmente deciso di parlare del grande amore che la lega al ballerino Andreas Muller dopo aver tenuto tutto per sè. La bella insegnante afferma che lei insegna in una palestra ed il suo compagno Andreas le dà una mano come assistente. Lui 23 anni e lei 49 sembrano essere più uniti che mai.

La coreografa di Amici di Maria de Filippi ha colto il talento di Andreas Muller fin da subito, fin dalla sua prima entrata in scena sul palco del talent show. Sui dubbi spesso espressi nei confronti della sua relazione con il giovane compagno 23enne si è così espressa: “Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è: credo però che in amore non sia un elemento decisivo; ognuno vive quello che sente”.

L’amore tra la coppia danzante è nato proprio all’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi nonostante sia stato per lungo tempo un amore celato, clandestino, manifestato solo nel maggio del 2019 quando Veronica Peparini e Andreas Muller hanno finalmente postato su Instgram il loro primo bacio pubblico.

Fino a quel momento la coppia ha dovuto amarsi in segreto, cercando di contenere la passione e il magnetismo, ma ora possono entrambi vivere a pieno la loro splendida storia d’amore.