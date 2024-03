“Vi prego, se mi vedete per strada non menatemi perché…” Il Vip rompe il silenzio e si sfoga sui social dopo lo scandalo 

Luis Sal, figura di spicco nel mondo degli influencer e precedentemente socio di Fedez, si trova al centro di una controversia che ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. La Guardia di Finanza ha dichiarato di aver coinvolto lui insieme ad altri influencer in un’inchiesta riguardante presunti 11 milioni di euro non dichiarati al Fisco. Tra questi, anche creator di contenuti digitali, come Gianluca Vacchi e vari personaggi di OnlyFans.

Questa notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, gettando luce su presunti comportamenti scorretti nell’ambito fiscale. Tuttavia, Luis Sal non è rimasto in silenzio di fronte a queste accuse, decidendo di difendersi pubblicamente attraverso le sue stories su Instagram.

Inizialmente, ha affrontato la situazione con un tocco di ironia, notando con sarcasmo che alcuni telegiornali lo avevano etichettato come “rapper”, un termine lontano dalla sua realtà e dal suo background. Successivamente, però, ha preso in considerazione la questione in maniera più seria. Ha sottolineato che non è un evasore fiscale e che ha sempre dichiarato ogni suo guadagno, rispettando scrupolosamente le leggi fiscali.

Spiega di aver regolarmente pagato le tasse, spesso in anticipo e a credito, e ha attribuito le accuse in corso a normali controlli fiscali. Ha manifestato fiducia nei confronti dei consulenti che si occupano delle sue dichiarazioni ed ha assicurato che ogni cosa verrà gestita nel rispetto delle regole.

Tuttavia, non è mancato il dispiacere per le etichette negative che gli utenti gli hanno appiccicato, come “evasore” o “influencer che non paga le tasse”. Ha espresso il suo rammarico per l’antipatia che queste accuse possono generare nei confronti della sua persona. Poi ha aggiunto con autoironia che, se si incontrasse per strada in questo momento, si darebbe uno schiaffo da solo. Infine, ha rivolto un’appello ai suoi follower, chiedendo loro di non aggredirlo fisicamente nel caso dovessero incontrarlo per strada.