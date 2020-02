Vi ricordate i ragazzi della III C” del celebre telefilm del 1987? Dopo 33 anni vediamo che fine hanno fatto i ragazzi della III C" celebre telefilm del 1987

Era il 13 gennaio del 1987 quando su italia uno andava in onda la prima puntata del celebre telefilm, i ragazzi della III C”. Il telefilm era ambientato nel liceo Leopardi di Roma, i protagonisti un gruppo di ragazzi compagni di classe.

In poco tempo la serie TV riscuote un successo fuori da ogni aspettativa. Gli attori, nonostante tutti un po’ in la con l’età per il ruolo che dovevano ricoprire, diventa “successo”. Per ben tre decenni e stato riproposto da mediaset più volte. A distanza di 33 anni vi sveliamo che fine hanno fatto.

Fabbio Ferrari, conosciuto come Chicco, gran tifoso Romanista, continua nel suo lavoro di attore con registi di successo e successivamente al teatro. A ottobre ha compiuto ben 60 anni. Fabrizio Bracconeri, che interpretava un ragazzo ingenuo di nome Bruno, anche lui continua come attore, per poi diventare braccio destro di Rita Dalla Chiesa in forum. Oggi ha 56 anni.

Renato Cestiè, interpreta Massimo Conti, il bello del gruppo. La sua carriera prosegue come attore thriller/horror, ma negli anni novanta si ritira dalla scena. Oggi ha 57 anni. Sharon Gusberti in arte Sharon Zampetti, la bella della classe, ha recitato nel 1986 per tutto l’hanno, per poi ritirarsi dalle scene. Oggi ha 56 anni.

Giacomo Rosselli, nel telefilm è Daniele Rutell, l’adolescente mai cresciuto, fidanzato con Rossella dalla prima elementare. Ha recitato in alcuni film, per poi passare al teatro. Oggi ha 58 anni. L’attrice Claudia Vegliante, nella serie è Rossella Schnell, celebre fidanzata di Daniele e sempre arrabbiata, ha lavorato come assistente alla regia fino a poco tempo fa. Oggi ha 53 anni.

Nicoletta Elmi, interpretava Benedetta Valentini, la ragazza dark del gruppo, si è ritirata dalle scene dopo la serie TV. Oggi ha 56 anni. Stefania Dadda, è Elias una delle secchione della casse, ha realizzato documentari per molto tempo per la Rai. Oggi ha 56 anni.

Francesca Ventura nel ruolo di Tisini, l’altra secchiona della classe, ha proseguito nel lavoro d’attrice fino ad oggi e ha 54 anni.

Questi i personaggi principali che hanno fatto la storia di quel periodo facendo innamorare molti dei ragazzi di allora.