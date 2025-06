“Via dalla Rai, va a Mediaset” La conduttrice lascia dopo 10 anni: clamorosa svolta 

Simona Ventura, storica conduttrice Rai, potrebbe lasciare la rete per un nuovo programma su Mediaset, dove è accolta calorosamente, in seguito a possibili cambiamenti nella programmazione Rai

Negli ultimi dieci anni, un volto noto della televisione italiana ha caratterizzato le domeniche e le serate di festa, mantenendo un posto di rilievo nel panorama dei programmi televisivi. Questa conduttrice, dopo aver attraversato vari palinsesti, potrebbe essere pronta a intraprendere un nuovo percorso professionale. Voci sempre più insistenti suggeriscono che sia giunto il momento di una significativa transizione, con l’ipotesi di un nuovo programma che potrebbe allontanarla dalla Rai, l’emittente che le ha garantito fama e riconoscimento per un lungo periodo.

In questo contesto, la conduttrice ha dimostrato una notevole versatilità, riuscendo a navigare tra diverse emittenti e consolidando la propria posizione come figura di spicco nel settore televisivo. Negli ultimi anni, oltre alla sua storica presenza sulla Rai, ha anche lavorato con altre emittenti, mostrando una certa libertà nella scelta dei progetti. Questa flessibilità potrebbe portarla a una scelta sorprendente: abbandonare Viale Mazzini per tornare a una rete privata che, secondo le informazioni circolanti, sarebbe pronta ad accoglierla calorosamente.

Televisione, la conduttrice lascia la Rai

Le speculazioni riguardo a un possibile addio alla Rai sono aumentate in seguito alla notizia della possibile cancellazione del programma domenicale attualmente condotto dalla presentatrice. Questo show, collocato nella fascia mattutina del secondo canale, ha cercato di ritagliarsi un proprio spazio nel palinsesto del weekend, affiancandosi a due altre professioniste della conduzione. Tuttavia, i risultati ottenuti non sono sempre stati in linea con le aspettative, e un ripensamento dell’offerta della Rai per la prossima stagione potrebbe portare alla chiusura del programma. Questa eventualità potrebbe rappresentare un’opportunità per la conduttrice di cambiare il suo percorso professionale.

Un ulteriore elemento da considerare è un recente racconto apparso su un settimanale, redatto dal marito della conduttrice. Durante la prima puntata del reality “L’Isola dei Famosi”, l’autore ha descritto una scena significativa: camerini affollati e dirigenti Mediaset che si sono alternati per dare il benvenuto alla conduttrice, creando un’atmosfera di familiarità e accoglienza. Tra i nomi menzionati ci sono figure di rilievo del gruppo, suggerendo una connessione positiva e un invito, sebbene non esplicito, a restare.

Simona Ventura, icona della televisione

La figura in questione è Simona Ventura, una vera e propria icona della televisione generalista italiana, apprezzata dal pubblico e riconosciuta nel settore. La sua presenza su diverse reti, come il programma “Che Tempo Che Fa” sul Nove, “Citofonare Rai2” su Rai2, e “L’Isola dei Famosi” su Canale 5, dimostra quanto sia ancora un punto di riferimento nel panorama televisivo. Secondo quanto riportato dal marito Giovanni Terzi, Mediaset avrebbe riservato alla conduttrice un trattamento da “regina”, e Simona, soprannominata “Super Simo”, sembrerebbe apprezzare questa attenzione. Se dovesse ricevere un’offerta per un programma in prima serata a lei dedicato, è probabile che non esiterebbe a lasciare la Rai per tornare a essere protagonista sulle reti del Biscione.