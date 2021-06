Il successo che ha travolto i Maneskin è assolutamente meritato. Il gruppo ha ormai ipnotizzato l’Europa, ma dietro a tanto successo e gioventù si nascondono anche fragilità e paura che solo ora emergono. Il racconto viene direttamente da Victoria De Angelis, unica componente donna della band.

Così grintosa e energica, in realtà ha un passato molto doloroso alle spalle. Victoria De Angelis ha raccontato cosa vuol dire far parte di una band e di che peso emotivo si è portata dietro sin dai primi anni:

E il rapporto con gli altri componenti è speciale, ma anche ben delineato:

“Io e la band siamo un gruppo, siamo amici, viviamo tutto insieme. Però restiamo quattro persone diverse: ognuno di noi ha paure e ambizioni tutte sue”.

Victoria De Angelis ha perso anche un anno di scuola a causa dei suoi problemi e ha raccontato che ne è uscita solo grazie alla terapia.

Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo. Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma è comunque da sola che impari a gestire certe voragini. Ci sto lavorando, ho i miei momenti, come ogni adolescente. Un tempo ero più insicura. Trucco e vestiti mi aiutano a sentirmi meglio con me stessa, più figa, ma ho periodi in cui vorrei stare in tuta e basta. In quei casi cerco di darmi forza, ricordare che puoi trascorrere una bellissima giornata anche struccata e coi capelli in disordine.