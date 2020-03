Vieni Da Me: Caterina Balivo risponde ad una telefonata e scende il gelo nello studio A Vieni Da Me arriva una telefonata agghiaiante: Caterina Balivo risponde e scende il gelo nello studio, ecco cos'è successo

Nello studio di Vieni Da Me, la conduttrice Caterina Balivo, durante la diretta della trasmissione, va incontro ad una telefonata inaspettata. Durante il gioco “indovina la casa” in cui i telespettatori devono indovinare la casa di un vip, per vincere un compenso in denaro, la conduttrice riceve una risposta inaspettata che fa calare il gelo su tutto lo studio.

Caterina Balivo, come suo solito, risponde alla telefonata chiedendo chi fosse il concorrente a tentare il gioco. È il signor Salvatore, proveniente da Barletta, a rispondere all’appello. La conduttrice, dopo i soliti convenevoli, passa a chiedere di chi, secondo il signor Salvatore da Barletta, fosse la casa che era mostrata in video.

L’imbarazzo inizia proprio qui, alla risposta del concorrente, il quale risponde con Fabrizio Frizzi. Cala per un attimo il silenzio più totale in studio. Dopodiché la padrona di casa cerca di aggiustare la situazione chiedendo al concorrente se volesse intendere la casa della moglie di Fabrizio Frizzi, dato che quest’ultimo è scomparso ormai da tempo.

Di conseguenza, risponde in questo modo:

“Salvatore lo sai che Fabrizio Frizzi non c’è puoi forse vuoi dire sua moglie Carlotta?”

E la risposta del giocatore è stata un sì secco. Come previsto, la casa che stavano mostrando non era affatto quella di Carlotta Frizzi, ma questo gesto è bastato a pietrificare i pochi ospiti che si trovavano all’interno dello studio.

In questi giorni di emergenza, infatti, è già difficile per coloro che conducono questo genere di programma lavorare senza studio e riuscire comunque a mantenere un clima caldo ed accogliente, questo intervento, sicuramente non ha certamente aiutato Caterina Balivo, la quale si è certamente sentita in grande difficoltà nello gestire la situazione. La trasmissione, anche dopo questo sconveniente, è comunque andata avanti nel migliore dei modi.