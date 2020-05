Vieni da me, Giuseppe Povia contro Caterina Balivo: lo sfogo su Instagram Giuseppe Povia, ospite a Vieni da me, fa uno scivolone non indifferente: dopo si sfoga su Instagram contro Caterina Balivo

Giuseppe Povia è stato ospite nello studio di Vieni da me, dopo la riapertura del programma. Durante la puntata, il cantante ha fatto uno scivolone non indifferente, che non è passato inosservato al pubblico a casa. Così, successivamente si sfoga su Instagram contro Caterina Balivo.

Giuseppe Povia, ospite del programma su Rai 1, descrivendo se stesso, ha fatto uno scivolone che gli è costato non poche critiche dal pubblico a casa. Infatti, descrivendo la sua attitudine nel pulire e fare i lavori di casa durante la quarantena, così ha detto il cantante: “Io sono fissato per le pulizie, sono un gay mancato”.

A questa frase, la presentatrice del programma ha subito ripreso l’ospite, sottolineando la gaffe fatta: “Hai detto una cretinata”. Cercando di raddrizzare il tiro, Giuseppe Povia prova a ritrarre ciò che ha detto precedentemente, sostituendo la frase in questo modo: “sono un lei mancato”.

Così conclude, infine, la presentatrice di Vieni da me: “Ho detto subito che è una cretinata. Cretinata è la parola più televisiva che potevo dire, perché se fossi stata a casa avrei detto tutt’altro. Questa è una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Io, veramente, non vorrei arrabbiarmi più di quanto sono già arrabbiata con Giuseppe, è comunque un ospite. Vorrei concludere l’intervista con un sorriso”.

Nelle ore successive, l’artista è stato ampiamente attaccato dal pubblico a casa, il quale si è schierato dalla parte di Caterina Balivo. Così, Giuseppe Povia ha deciso di rispondere tramite i social, nonostante si sia detto affatto pentito delle parole utilizzate, anche dopo gli attacchi di Vladimir Luxuria. Così, decide di attaccare direttamente la presentatrice, sostenendo che lei abbia di fatto scatenato una bufera mediatica, soffermandosi troppo sulla sua frase.

Così dice il cantante: “Stavo facendo una bellissima intervista, ma poi loro sono andati in panico perché ho detto ‘Sono un gay mancato perché amo le pulizie’. Battuta innocua e in buonafede. Il 90% dei messaggi su web sono in mia difesa infatti (Grazie). Ora però per sta stupidata non mi inviteranno più e sono triste”. A differenza sua, Caterina Balivo ha preferito non commentare affatto l’evento.