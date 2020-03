Vieni da me, Loredana Errore spiega il motivo del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo Vieni da me, Loredana Errore racconta a Caterina Balivo il motivo dell'allontanamento dalla musica e dalla tv: “Ho rischiato la paralisi, è stato un miracolo”

A Vieni da me, Loredana Errore, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha spiegato il motivo del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. La cantante, visibilmente commossa, ha raccontato a Caterina Balivo del terribile incidente del 4 settembre 2013 che le ha cambiato la vita. Ecco un riassunto del suo racconto.

Loredana Errore ha partecipato ad Amici 2009 e si è subito fatta amare da tutti per la sua voce. La sua vita, però, è cambiata il 4 settembre del 2013 quando, tornando in macchina da un concerto ad Agrigento, ha avuto un incidente ed è rimasta paralizzata. Anche se la cantante ribadisce: “Quel terribile incidente non mi ha cambiata, mi ha arricchita… La mia vita non è mai stata un togliere ma sempre un ricevere”.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha detto a Caterina Balivo:

“Non c’era nessuna possibilità e la situazione era irreversibile. Ho rischiato di rimanere paralizzata, ma questo mi ha permesso di avere un’altra bella parte. Tutte le cose che sono accadute hanno contribuito a raggiungere quel 100. Mi sento che ho avuto un imprevisto e che devo continuare senza ricordi dolorosi. Viva la vita. Io oggi sono qui da te, sto ricominciando la mia carriera, uscirà il mio album e avrò una luce diversa per testimoniare che la vita è bella. La vita non è solo un dare e avere, un salire e scendere…Mi è capitato di scoraggiarmi, ho avuto paura di non camminare. Ora sono felice così, non c’è nulla che mi manchi”.

La cantante si è ripresa completamente dopo quel terribile incidente che l’ha lasciata paralizzata dal collo in giù. Adesso ha ripreso a cantare e a giugno del 2020 uscirà il suo nuovo album

Loredana Errore è nata nel 1984 a Bucarest ma finisce ben presto in un orfanotrofio. Viene adottata da una famiglia di Agrigento e passa tutta l’infanzia in Sicilia. L’ingresso nella scuola di Maria De Filippi le porta il successo che tanto sognava. Progetti, ospitate, concerti… la vita sembrava sorriderle finalmente. Per lei Biagio Antonacci, scrisse una canzone bellissima, “Ragazza occhi cielo”. Poi l’incidente che ha rischiato di portarla via per sempre ai suoi affetti ma che, fortunatamente, Loredana Errore è riuscita a superare brillantemente.