Vieni da me: Michele Zarillo parla della sua vita e della sua carriera a Caterina Balivo

Ospite della puntata di oggi di Vieni da Me, il famoso cantautore, Michele Zarillo. L’uomo ne salotto di Caterina Balivo fa un excursus su ciò che è stata la sua carriera e la sua vita. Partendo da quando era giovanissimo, ecco cosa ha detto

Afferma che a 14/15 anni ha iniziato a cantare facendo le cover delle più famose canzoni di Sanremo. Racconta ancora che la sua carriera musicale iniziò in un gruppo rock progressive. In un mese lui e i suoi compagni riuscirono a mettere in piedi una suite meravigliosa, grazie alla tenacia di tutti i ragazzi del gruppo. Iniziarono quasi subito a pubblicare i loro primi signoli e i loro primi album, iniziando anche i concerti in live.

Continua poi parlando di cosa il simbolo di tre corni rossi significhi per lui: dice di aver trovato all’interno dei suoi bagagli per il Sanremo dell’81, messi lì dalla madre come simbolo scaramantico. Si tratta del suo primo Sanremo e racconta che ogni fine concerto, anche attuale, spesso sente cantare tra il pubblico la canzone che porto proprio in questa sua prima edizione del festival: “Su quel pianeta libero“.

Nell’82, invece, fu eliminati quasi subito, dopo aver cantato per primo della seconda serata del festival, portando “Una rosa blu“, uno tra i suoi pezzi più noti.

Racconta anche il percorso di questo singolo:

“Nel ’97, dopo aver accumulato diversi successi, ho deciso di fare una raccolta, arrangiando però anche vecchi singoli.”

Questa raccolta ebbe un successo pazzesco, rimandendo per ben 10 anni in classifica.

Si parla di “Cinque giorni” , con la quale si classificò al quinto posto nel Sanremo del ’94. La canzone è stata successivamente cantata da diversi altri autoci, come Laura Pausini.

Con “La notte dei pensieri” vince l’edizione del festival della musica italiana dell’87.

Viene proposto poi il simbolo del violoncello, cosa che mette in imbarazzo il cantante. Nel 2001 fece Sanremo con l’acrobata, e anche lì sfiorò il podio, ma fu comunque invitato a Domenica In. La violoncellista, però, si ammalò e fu chiamata a sostituirla Annarita, la sua attuale moglie. Con questo matrimonio Michele Zarrillo diventa padre per ben altre due volte. Non manca l’emozione sul volto del’ospite, il qualce sposò la bella violoncellista ormai 20 anni fa.

Parla anche del suo rapporto con Valentina, la sua prima figlia, dicendo che il fatto che lui si sia risposato e che abbia avuto nuovi figli gli abbia avvicinati sempre di più. Parte così un video messaggio da parte di Valentina, in cui fa una dedica dolcissima al padre, dove lo ringrazia di averle creato questa splendida famiglia che non la fa mai sentire sola. Grande commozione sul volto del cantante.

In conclusione, nella carriera del cantante fino ad adesso, si contano ben 13 Sanremo.