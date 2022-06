Sebbene Sinisa Mihajlovic sia tornato a casa in buone condizioni generali, dopo l’ennesimo ricovero in ospedale per curare la leucemia con cui lotta da circa due anni e mezzo, la paura che la malattia possa ripresentarsi ancora è sempre viva. Ciò su cui l’allenatore può contare, è senza dubbio l’affetto dei tifosi e soprattutto della sua famiglia. la figlia Viktorija Mihajlovic ha pubblicato su Instagram una bellissima dedica per il papà.

Lo scorso marzo, l’ex calciatore di Lazio ed Inter ed attuale allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic era stato ricoverato ancora una volta al Policlinico Stant’Orsola. Doveva sottoporsi all’ennesimo trattamento contro la leucemia mieloide acuta con cui è costretto a combattere da circa due anni e mezzo.

Il mister è rimasto in ospedale per circa un mese, ricevendo come al solito un’ondata di affetto fuori dal comune. I tifosi, ma anche i calciatori stessi del Bologna, hanno mostrato tutta la loro vicinanza e il loro supporto a quello che per loro è un condottiero e vero idolo.

Molto dolce era stato anche il gesto della moglie Arianna, che a sorpresa si era presentata nella stanza di ospedale di Sinisa ed aveva trascorso un’intera giornata con lui. Momento immortalato in una bellissima foto, che la donna aveva commentato così:

Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza ❤️ Sei un Leone dal cuore tenero ❤️ Surprise

La dedica di Viktorija Mihajlovic al papà Sinisa

Credit: ariannamihajlovic – Instagram

Ora Sinisa è a casa da qualche settimana e sta ricaricando le pile della sua energia incamerando l’amore più puro che possa esistere, quello della sua famiglia.

La figlia Viktorija Mihajlovic, su Instagram, ha pubblicato uno scatto tenerissimo che la ritrae mentre dorme abbracciata dal suo adorato papà.

Credit: Viktorija Mihajlovic – Instagram

In didascalia ha scelto di aggiungere un estratto del testo di una canzone bellissima di Marco Mengoni, Guerriero.