Vincitore di Masterchef presenta la lasagna nel tubetto di dentifricio

Lui è Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef, nel 2017. Ha 23 anni, nato a Santarcangelo di Romagna e oggi lo troviamo alla guida del ristorante romano ‘Ristorante 1978’, nelle vicinanze di Villa Torlonia. Una delle sue tante creazioni culinarie sta facendo il giro del mondo.

Si chiama lasagna in tubetto ed è l’ultima creazione del giovane chef Valerio Braschi. Più precisamente, il piatto si presenta come una crema di lasagna inserito in un tubetto come quello del dentifricio o di un colore a tempera. Una creazione piuttosto insolita che non è andata a genio ad alcuni.

La lasagna in tubetto fa parte del menù degustazione dello chef, composto da 10 portate per un totale di 100 euro. Il giovane chef si esprime così riguardo la sua nuova creazione culinaria:

L’abbiamo servita per la prima volta un mese fa, prima della nuova chiusura dei locali per decreto, ed è piaciuta subito.

Il piatto viene preparato secondo tradizione dallo chef Braschi il quale poi lo riduce ad una crema. Inoltre, Braschi rivela anche la reazione dei clienti con queste parole:

Le prime volte i clienti l’hanno spalmata sul pane, ma poi ci siamo spinti oltre: abbiamo pensato di servirla insieme allo spazzolino da denti fatto di pasta all’uovo, e a un delicato brodo di parmigiano stagionato da bere come se fosse collutorio.

Sicuramente un piatto insolito che, nonostante la chiusura dei ristoranti dettata dal decreto, ha scatenato moltissime curiosità e commenti intorno a questo nuova creazione.

Come nasce la lasagna in tubetto

Il vincitore della sesta edizione di Masterchef ha spiegato i motivi che lo hanno spinto alla creazione di questo nuovo piatto:

L’idea nasce da un ricordo di quando da bambino la mattina dopo le feste, appena sveglio, mi lavavo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un’abitudine che ho mantenuto ancora oggi. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita.

Dunque un classico senza tempo, quale la lasagna, rivisitato dal giovane vincitore di Masterchef. Sicuramente da provare.