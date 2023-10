Virginia Sanjust di Teulada condannata per furto: “Mi servono soldi, vivo per strada”

Nel corso delle ultime ore il nome di Virginia Sanjust di Teulada è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex annunciatrice Rai, nonché nipote di Antonella Lualdi, ha ricevuto una condanna per furto dopo essere stata scoperta a rovistare all’interno di una Smart. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Stando a quanto riporta il portale ‘Open’, Virginia Sanjust di Teulada è stata condannata a due mesi e 20 giorni per furto. Queste sono state le parole con cui l’ex annunciatrice Rai ha cercato di giustificare il gesto di cui si è resa protagonista:

Cercavo soldi perché vivo in strada.

Questo è quanto riportato dal magazine ‘Open’ che si è impegnato a seguire la storia della 46enne:

La scorsa settimana, la donna era stata assolta dalla Corte di Appello di Roma dall’accusa di tentata estorsione nei confronti della nonna […] Sanjust era stata condannata in primo grado, mentre in Appello i giudici l’hanno assolta anche in base alla non punibilità per vincoli di parentela.

La vicenda in cui è stata coinvolta Virginia Sanjust di Teulada è stata commentata anche dal figlio della donna, Giancarlo Armati, con queste parole:

Non sono giudici, pm e avvocati che possono risolvere i problemi di mia madre. Vorrei vedere invece più dottori, psicologi e persone che siano in grado di sostenerla concretamente.

Stando a quanto riporta il portale ‘Open’, Giancarlo Armati è riuscito ad ottenere l’amministrazione giudiziaria di sua madre.

Questo, invece, è quanto sostiene il Giudice delle Indagini Preliminari:

Il profilo di pericolosità sociale e psichiatrica dell’ex annunciatrice era compatibile con il ricovero in una struttura ad hoc.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda che in queste ore sta facendo molto chiacchierare i principali giornali del Paese.