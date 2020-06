Vite al Limite: Joyce Del Viscovo e la lotta contro l’obesità Joyce Del Viscovo all'epoca aveva 44 anni e pesava oltre trecento chili, una storia travagliata nella lotta contro l'obesità

Vite al Limite è un programma televisivo incentrato sui disturbi alimentari, in particolare sull’obesità patologica. Molte persone con gravi problematiche sono riuscite a ritrovare la loro normalità grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan. Tra di loro c’è anche la storia di Joyce Del Viscovo, personaggio centrale nel programma.

Questa donna si è era rivolta al noto esperto di bypass gastrici per poter avere una vita migliore. Quando ha iniziato il suo percorso, Joyce Del Viscovo all’epoca dei fatti aveva 44 anni, pesava oltre trecento chili. Nel programma viene raccontata la sua storia e, il modo in cui la donna aveva iniziato a guadagnare peso e, purtroppo, a perdere il controllo della sua vita.

In quel periodo la donna non poteva alzarsi dal letto, ed aveva bisogno di essere assistita costantemente in tutte le azioni quotidiane. La Joyce Del Viscovo, non accettava consigli o giudizi da nessuno. Il disturbo psicologico di Joyce, era probabilmente causato da un rapporto conflittuale con sua madre, che a detta sua la giudicava costantemente.

Così Joyce, ha iniziati a guadagnare peso sin da bambina, costruendo un rapporto morboso con il cibo. Al momento della separazione dei suoi genitori, Joyce Del Viscovo è andata a vivere con sua nonna che, nel tentativo di aiutare la ragazza a confortarsi, le ha insegnato una pessima abitudine: il cibo può essere curativo e combattere le emozioni negative.

Situazione diametralmente opposta a quella che Joyce viveva con sua madre, che invece la costringeva a diete ferree. Purtroppo, nonostante gli sforzi del dottor Nowzaradan e di tutte le persone intorno a lei, Joyce Del Viscovo sembra non essere riuscita nel suo proposito di tornare alla normalità.

Infatti la donna ha abbandonato il programma prima del previsto e, nonostante avesse iniziato a fare progressi consistenti, pare che Joyce Del Viscovo abbia riguadagnato tutti i chili persi. La donna continuava a nascondere il suo disturbo e a giustificarsi con scuse inconsistenti, accusando la bilancia, il dottore e persino in programma. Alla fine Joyce, convinta che quella situazione fosse per lei deleteria, più che di giovamento, ha mollato tornando alla sua vita precedente.

Al giorno d’oggi non abbiamo nessuna notizia della donna, né dai social né dalla stampa. Speriamo vivamente che Joyce Del Viscovo sia riuscita a trovare il suo cammino e a realizzare i suoi sogni. Ma soprattutto rivolgiamo un messaggio a tutti quelli che si trovano in questa situazione: non bisogna mai mollare. Perdere peso è difficile e crea sofferenza, ma una volta ottenuto il risultato la vita diventa una sorpresa meravigliosamente inaspettata.