Vito Coppola e Arisa stanno insieme? Parlano i vincitori di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è ormai concluso, anche quest’anno nel programma sono nate amicizie, inimicizie, e presunti flirt. I due vincitori, in particolare, stanno facendo molto discutere. Si tratta di Arisa e Vito Coppola.

Sembra infatti che tra i due si sia instaurato un vero e proprio flirt. Arisa e Vito Coppola si sono anche baciati durante un’esibizione, il ballerino ha spiegato che il bacio era vero, ma tra loro c’è solo una solida amicizia.

Ora, la coppia vincente ha pubblicato un comunicato stampa per ringraziare e fare un riassunto di questo bellissimo viaggio:

Sulla loro relazione, però, nessun commento. A parlare è stata l’ex fidanzata del ballerino che ha così parlato di quel bacio:

Mi hanno chiesto tanti di parlare del loro bacio. Direi che conosco lui meglio di molti altri, però ho scelto di non dire troppo per non influenzare le masse. però devo dire che mi è dispiaciuto leggere che lui ha bisogno di lei per spiccare. Non è così, lui non ha bisogno di nessuno e quindi ridimensionatevi.