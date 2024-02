Vittoria Deganello, spavento per sua figlia Ginevra: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore, Vittoria Deganello ha vissuto momenti di ansia a causa di sua figlia Ginevra. Nel dettaglio, la bambina è caduta e, qualche secondo dopo, ha accusato uno spasmo affettivo. Che cosa è? Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Paura per Vittoria Deganello. La celebre influencer è diventata mamma di Ginevra da alcuni mesi. Di recente, ha deciso di condividere sui social un triste accaduto che ha coinvolto la sua bambina. Ginevra è scivolata e la caduta le avrebbe causato uno spasmo affettivo.

Il racconto di Vittoria Deganello

La stessa influencer ha raccontato l’episodio attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui ha chiesto alcuni consigli ai suoi seguaci:

Ginevra comincia a tirarsi su, si arrampica dappertutto ed è scivolata, non si è fatta niente ma sapete che quando i bimbi cadono si spaventano e piangono, ecco lei ha avuto uno “spasmo affettivo” che ovviamente non sapevo minimamente cosa fosse e sono morta dentro, vi giuro sono ancora sconvolta.. Voi sapete cosa sono? Vi è mai successo? Vorrei davvero che vi informaste che se mai dovesse accadervi (ovviamente non accade a tutti) siete preparati per non andare nel panico come è successo a me.

Lo spasmo affettivo è una reazione emotiva a uno shock o ad una situazione stressante. Nonostante l’incidente sia stato gestito prontamente e senza gravi conseguenze, la donna ha evidenziato l’importanza di essere preparati ad affrontare imprevisti quando si hanno figli.

Dunque, Vittoria ha colto l’occasione per farlo un appello a tutti i genitori riguardo alla necessità di garantire il benessere e la sicurezza dei propri figli in situazioni simili. Queste sono state le sue parole in un video condiviso qualche ora fa: