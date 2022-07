Finalmente ce l’ha fatta. Vittoria dice papà per la prima volta e lo fa in un video in diretta social per la gioia di Fedez che non può credere alle sue orecchie. Il rapper, papà di Vittoria e di Leone, avuti dalla moglie Chiara Ferragni, da tempo cercava di far dire alla figlia quella parolina. E finalmente quel giorno è arrivato.

Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, per la prima volta ha pronunciato la parola papà. Per il rapper era una sfida, perché tante volte aveva provato a far dire alla piccola la parola papà, ma non ci era mai riuscito, tanto che era diventato motivo di scherzo online.

Fedez più volte aveva chiesto alla piccolina di dire “Papà“, rispondendo però sempre “Mamma” e mettendosi poi a ridere, come se sapesse di aver giocato uno scherzetto al padre, che ormai aveva quasi perso le speranze. Ma domenica 17 luglio il miracolo è avvenuto.

Fedez stava facdendo colazione insieme a Vittoria, in diretta sui social. Come sempre ha provato a far dire alla piccolina la parola magica che non aveva mai detto prima.

Ma ora se dicesse in diretta papà, sarebbe bellissimo. Dici papà amore?

Ed ecco che improvvisamente Vittoria, seduta sul suo seggiolone, accontenta il rapper:

Papà.

Fedez, ovviamente, non può credere alle sue orecchie e chiede a Vittoria di ripetere il nome un’altra volta, avendo paura di aver capito male. Ma invece è tutto vero.

Vittoria dice papà per la prima volta e ovviamente lo fa in diretta social

Con dei genitori social come mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, al secolo Federico Lucia, la piccola Vittoria non poteva far altro che stupire tutti quanti in una live che subito si è diffusa.

Ecco come sono andate le cose.

🚨EVENTO STRAORDINARIO 🚨



È SUCCESSO



OGGI 17 LUGLIO VITTORIA LUCIA FERRAGNI HA DETTO PAPÀ



LA PRIMA REAZIONE DI FEDEZ #Fedez #Ferragni pic.twitter.com/w6USBQ0CUA — Miri🌸 (@abcdeufuckU) July 17, 2022

Ma quanto è adorabile la piccola di casa Ferragnez?