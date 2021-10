Di nuovo una brutta giornata per Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più famosa del web deve fare i conti con la salute della piccola Vittoria che è stata nuovamente ricoverata in ospedale.

La figlia minore dei Ferragnez che ha compiuto da poco 7 mesi e già qualche giorno fa aveva passato qualche ora in pronto soccorso sotto flebo. La piccola era stata rimandata a casa con buone speranze di guarigione ed effettivamente il peggio sembrava esser passato.

Ora, però, la situazione è di nuovo precipitata. La piccola Vittoria ha di nuovo febbre alta e ha preso un virus dal fratello maggiore Leone. Chiara Ferragni ha spiegato come stanno le cose ai fan:

Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà restare qualche giorno in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leone un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca adesso ma sta bene. Mandatele le vostre good vibes per una guarigione molto veloce.