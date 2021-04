Vittoria Puccini vittima di un incidente sul set de La Fuggitiva

È finalmente tornata sul set televisivo, Vittoria Puccini è la grande protagonista della nuova fiction di Rai Uno “La Fuggitiva“. Per l’attrice toscana non è stato semplice tornare a lavoro, soprattutto sul set della nuova fiction che ha richiesto non poco dispendio energetico.

Per la prima volta l’attrice si è trovata a maneggiare armi, ovviamente finte, che non sono state comunque facili da gestire. Seppur finte, sono molto pesanti e vanno maneggiate con cura per evitare spiacevoli incidenti. Il racconto dell’attrice è esplicativo:

Ho girato molte scene d’azione. Ho anche imparato ad usare la pistola: non mi era mai capitato in tanti anni di carriera. Sui set si usano pistole a salve: il bossolo esce di lato e dalla canna non esce la pallottola. Sono pesanti, difficili da maneggiare. La prima volta che ho sparato mi sono spaventata per via del rumore tremendo.

E proprio sul set torinese, Vittoria Puccini si è anche ferita. L’incidente non è stato grave, tuttavia, le ferite erano vistose e dolorose. Durante una scena d’azione ha perso l’equilibrio finendo per perdere molto sangue.

Abbiamo girato così tante scene d’azione che alla fine mi sono fatta male. In una scena, in cui mi proteggevo dietro un’auto in fiamme, dovevo uscire allo scoperto correndo e sparando: abbiamo ripetuto la scena più volte finché ho perso l’equilibrio e sono caduta. Mi sono rialzata piena di sangue: mi ero fatta male a una mano e un ginocchio, erano pieni di sassolini e schegge. Capita, pazienza.

Anche per la fiction di Rai Uno non è stato semplice andare in onda, la pandemia ha ritardato la messa in onda ma anche le riprese. La fiction co-prodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica ha subito dei ritardi:

“Avevamo iniziato a girare nel dicembre 2019 e nel marzo 2020 ci siamo dovuti fermare. Poi a luglio abbiamo ricominciato rispettando tutti i protocolli di sicurezza”