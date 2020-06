Vittorio Grigolo e Stefania Seimur diventeranno genitori: sarà una bimba Vittorio Grigolo, tenore e coach di Amici, e la ballerina ucraina, Stefania Seimur, diventeranno presto genitori, hanno anche rivelato il sesso del nascituro: sarà una bimba

Vittorio Grigolo è il famoso tenore e coach di Amici, trasmissione televisiva con cantanti. Insieme alla sua compagna e futura moglie, Stefania Seimur, ballerina di origine ucraina, il cantante sta per diventare padre. Di recente è stata rilasciata la notizia ed anche il sesso del futuro nascituro: sarà una bimba.

Il tenore e collaboratore della trasmissione diretta e gestita da Maria De Filippi diventerà presto papà. Infatti, insieme alla sua compagna e futura moglie Stefania Seimur ha annunciato della nascita della bambina. La notizia è stata rilasciata durante una diretta di Storie Italiane, programma diretto da Eleonora Daniele fin dal 2013. A quanto hanno dichiarato la bimba nascerà a fine anno.

Così, la coppia entusiasta e felice di poter condividere la notizia ha dichiarato durante la diretta: “Stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca”. Insomma, sono anche a buon punto con il nome.

Il cantante ha deciso di condividere anche le sue prime impressioni, quando ha percepito la presenza di sua figlia: “La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo”.

I due, in realtà, sono anche prossimi al matrimonio. La proposta di nozze è stato un evento pubblico, in quanto lo stesso tenore ha chiesto alla moglie di sposarlo durante una puntata di All Together Now, programma diretto da Michelle Hunziker. Attualmente, durante l’emergenza sanitaria, i due si trovano in Ucraina. Erano andati lì per dedicarsi ad un progetto con dei ragazzi ucraini a Kiev che studiano musica italiana, ma sono rimasti bloccati.

Alle spalle, Vittorio Grigolo ha un matrimonio con Roshi Kamdar, che si è però concluso. Subito dopo si è legato con la sua attuale compagna e futura moglie, con la quale, a quanto pare, avranno presto una bimba di nome Bianca. La donna, però, è già madre: da una precedente relazione ha avuto una bimba all’età di soli 17 anni.