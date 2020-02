Vittorio Sgarbi denuncia Barbara D’urso dopo lo scontro in diretta Pochi minuti fa Vittorio Sgarbi ha pubblicato un video in cui dichiara di denunciare Barbara D'urso. Come finirà tra i due?

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso in uno studio senza pubblico a causa dell’emergenza coronavirus. Durante il dibattito su “La Pupa e il Secchione e viceversa“, c’è stato uno scontro tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso. Pochi minuti fa Sgarbi ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui spiega di aver denunciato la conduttrice: “Se non sai condurre e non capisci come va il mondo, io ti denuncio”.

La discussione è iniziata dopo che Vittorio Sgarbi ha definito la pupa Stella Manente una raccomandata di Berlusconi, da allora è iniziato il dialogo tra l’ospite e la conduttrice.

Tutto è iniziato quando Vittorio Sgarbi ha rivelato che Berlusconi gli avrebbe raccomandato Stella Manente per il programma di Italia 1 “La Pupa e il Secchione e viceversa“, il tutto è degenerato quando, sempre Vittorio Sgarbi, ha insinuato che il proprietario di Mediaset gli avrebbe fatto una telefonata anche per Barbara D’Urso. A quel punto la conduttrice si è difesa:

“Ti ha raccomandato pure me? Ma sai quanti calci nel cu*o che ti do?”. Sgarbi non è riuscito a trattenersi ed ha iniziato ad insultare pesantemente la d’Urso:

“Vaffa… Hai rotto il ca… Non hai mai fatto un ca… in vita tua. Capra, incapace”.

“Lo stai dicendo a me? Ma sei impazzito? Ciao Vittorio, esci di qua. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa”, sbotta la D’urso e ancora: “Hai messo in causa anche me, nessuno deve permettersi in 43 anni di carriera. Non mi interessa se uno si chiama Berlusconi, Francesconi e Giusepponi, non mi piace che tu dica che ti è stata raccomandata una ragazza”.

E Sgarbi, senza freni, ha risposto:

“Io sono tuo ospite e non me vado. Se poi Berlusconi mi ha parlato di te, ti piaccia o no. Non fare quel tono di mamma. Io non ho bisogno di prediche da nessuno”, rifiutandosi di lasciare lo studio.

Pochi minuti fa Vittorio Sgarbi ha pubblicato un video in cui dichiara di denunciare Barbara D’urso: “Se non sai condurre e non capisci come va il mondo, io ti denuncio. Un ospite non si caccia mai e lo imparerai in tribunale“, ha minacciato. “Impara a fare la conduttrice perchè cafone non lo dici ad un ospite e un ospite non lo cacci“.

Il critico d’arte ha dichiarato guerra a Barbara D’urso per averlo insultato ed essere stata maleducata con lui durante la diretta di ieri sera. Come finirà tra i due? Ecco il video