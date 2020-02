Vittorio Sgarbi insulta Barbara D’Urso: lite furiosa nello studio di Live – Non è la D’Urso Live – Non è la D'Urso, scontro tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso; volano insulti e la conduttrice lo caccia dallo studio, ecco cos'è accaduto

Vittorio Sgarbi cacciato dallo studio di Barbara D’Urso dopo una furiosa lite. Nella puntata del 24 febbraio di Live – Non è la D’Urso si è consumata l’ennesimo scontro tra la conduttrice e il critico d’arte. Tutto è partito da una frase detta da Vittorio Sgarbi su Stella Manente, una delle concorrenti di La pupa e il secchione e viceversa. Ecco cos’è accaduto.

Vittorio Sgarbi perde il controllo e litiga con @carmelitadurso. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/5WBvoswAVO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 24 febbraio 2020

Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso sono stati i protagonisti di una lite durante la puntata di Live Non è la D’Urso mandata in onda il 24 febbraio, a porte chiuse e senza pubblica per l’ordinanza per il Coronavirus. Il noto opinionista e critico d’arte era stato invitato nella trasmissione da Barbara D’Urso per commentare alcuni fatti riguardanti il programma La pupa e il secchione e viceversa. Ed è stato proprio da qui che è partito tutto. Vittorio Sgarbi ha detto che Stella Manente, una concorrente di “La pupa e il secchione e viceversa”, gli sarebbe stata raccomandata da Silvio Berlusconi.

Poi, quando Barbara D’Urso si è mostrata perplessa, ha continuato, dicendo che Silvio Berlusconi gli avrebbe raccomandato anche lei, dicendogli che era una bella ragazza. Ecco le sue parole:

“Berlusconi mi ha telefonato e mi ha parlato di “quella ragazza bionda”. Me l’ha raccomandata perché è una bella ragazza. Me l’ha raccomandata per nulla, perché io non avevo nessun potere. Mi ha detto pure di te: “Barbara D’Urso è una bella ragazza”.

Un’affermazione che a Barabara D’Urso ha fatto infuriare. All’inizio la conduttrice aveva pensato che si trattasse di una delle sue battute e gli ha chiesto di spiegarsi meglio e chiarire:

“Non è vero, di’ che non è vero. Perché dici questa stupidaggine? Perché devi inventare queste cose? Mi dissocio”.

Ma lui ha insistito. Si è scatenata una terribile lite e Vittorio Sgarbi l’ha insultata diverse volte, con parole pesantissime, come avete potuto sentire nel video qui sopra.

La situazione è degenerata e la conduttrice lo ha invitato di lasciare lo studio. Lui ha continuato, però, ad insultarla, rifiutandosi di andare via.

“Vaffa***** Hai rotto il ca**** Non hai mai fatto un c*** in vita tua. Capra, incapace”.

Incredula, Barbara D’Urso ha ribadito:

“Lo stai dicendo a me? Ma sei impazzito? Ciao Vittorio, esci di qua. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa. Hai messo in causa anche me, nessuno deve permettersi in 43 anni di carriera. Non mi interessa se uno si chiama Berlusconi, Francesconi e Giusepponi, non mi piace che tu dica che ti è stata raccomandata una ragazza”.

Vittorio Sgarbi, però, non demorde e continua:

“Io sono tuo ospite e non me vado. Se poi Berlusconi mi ha parlato di te, ti piaccia o no. Non fare quel tono di mamma. Io non ho bisogno di prediche da nessuno”.

La vicenda si è conclusa poco dopo quando Barbara D’Urso ha chiuso andando in pubblicità:

“Vittorio, io ti ignoro. Nel momento in cui sei così cafone, io ti ignoro”.

La sua risposta? È arrivata subito:

“E io ignoro te”.

Probabilmente, per un po’, non lo vedremo più come ospite nei programmi condotti da Barabara D’Urso.