Vittorio Sgarbi ha finalmente sconfitto il cancro. Il politico e critico d’arte aveva annunciato di essere affetto da un tumore alla prostata lo scorso marzo durante una puntata di La Zanzara, trasmissione radiofonica di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani.

L’aveva poi confermato con un post molto diretto sui social, dopodiché è quasi sparito dai salotti televisivi dove passava, invece, spesso le sue serate. Ad oggi, Vittorio Sgarbi ha dato sempre via social la bella notizia.

Vittorio Sgarbi ha sconfitto il cancro, dopo un ciclo di cure può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sui suoi profili social si può leggere:

È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei ”sgarbi”. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! In c..lo alla balena. E alle capre.