Si commuove nel salotto di Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, ricordando quanto il giornalista e conduttore abbia fatto per lei, per farla riappacificare con la famiglia. Vladimir Luxuria a Maurizio Costanzo deve un grandissimo grazie, perché per merito suo e per merito di una puntata del Maurizio Costanzo Show la madre riuscì ad accettare la sua scelta di vita.

Nel suo Maurizio Costanzo Show, il marito di Maria De Filippi, improvvisamente scomparso all’età di 84 anni, è stato il primo a occuparsi di Drag Queen in televisione. Vladimir Luxuria ebbe l’onore di conoscerlo quando era ancora giovanissima e nessuno la conosceva. Non aveva nemmeno iniziato la transizione, come racconta a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo:

Lui fece una trasmissione intera nel 1998 dedicata alle Drag Queen, ebbe un grande successo e mi invitò più volte.

Io portavo dentro di me un malessere perché con i miei non parlavo mai della mia identità sessuale. E lui mi chiese: “Come va con tua mamma?” Quando gli spiegai la situazione, mi chiese il permesso di chiamare a casa mia.

Il conduttore le disse che voleva invitare la madre nel suo salotto televisivo, per affrontare l’argomento. Vladimir Luxuria era cerca che lei non avrebbe accettato l’invito, era molto riservata. Poi lui chiamò e lei disse che era d’accordo ad andare in tv.

Vladimir Luxuria e Maurizio Costanzo, il ricordo commosso a Verissimo

Vladimir Luxuria aveva paura di quello che si sarebbero detti in tv. Ma alla fine, grazie a Costanzo, lei ha ritrovato la sua famiglia.