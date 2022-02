Vladimir Luxuria ospite a Pomeriggio Cinque ha parlato a lungo dei vincitori del Festival di Sanremo 2022, in particolare di Mahmood.

Vladimir Luxuria ha commentato la vittoria dei due giovani contanti, ma non solo, avrebbe parlato dell’orientamento sessuale di Mahmood spiegando che il cantante avrebbe fatto coming out:

Poche ore dopo, la donna ha rettificato quanto detto il pomeriggio prima in televisione tramite Twitter:

Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio 5 sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry.

Il cantante non ha mai fatto coming out, solo la scorsa primavera nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin ha spiegato che era fidanzato:

Una domanda di riserva non si può avere? Sì, ero fidanzato, Ho passato un periodo di m***a. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro. A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso. Ho un po’ di caos nella cabeza.