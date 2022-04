In molti notano somiglianze

I fan di Vladimir Luxuria entusiasti della sorella Laura. La pubblicazione di una foto dell’amata sorella da parte della donna politica e personaggio televisivo ha letteralmente fatto impazzire i follower di Luxuria sui social. In molti trovano delle somiglianze tra le due donne, che effettivamente hanno dei tratti molti simili.

Quando Vladimir Luxuria ha pubblicato uno scatto della sorella Laura al mare, con un grande cappello di paglia e il viso baciato dal sole, non hanno potuto far altro che notare una profonda somiglianza tra le due.

Tanti i commenti di apprezzamento dopo che la fotografia è stata condivisa dalla stessa donna politica, personaggio televisivo e opinionista, che è molto attiva anche sui social, in particolare Instagram.

Vladimir Luxuria in questo ultimo periodo si è vista molto in tv. Aveva partecipato all’Isola dei Famosi, un’avventura sicuramente non facile, mentre oggi veste i panni più comodi e consoni dell’opinionista del programma.

Segue ancora a distanza le avventure in Honduras di tutti i naufraghi, non nascondendo ogni tanto piccoli appunti ai protagonisti dell’edizione del reality show al quale ha partecipato anche lei.

Vladimir Luxuria e la sorella Laura si somigliano molto, come hanno fatto notare i fan sui social

Prima della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 11 aprile, infatti, Vladimir Luxuria ha deciso di pubblicare sui social una fotografia della sorella Laura, presente quella sera proprio tra il pubblico del programma tv, come ha voluto precisare la stessa opinionista nel post in cui era presente la foto di Laura Guadagno.

Che bello! Stasera tra il pubblico in studio all’Isola dei Famosi ci sarà anche la mia bellissima e bravissima sorella Laura.

Lo scatto, apparso su Instagram, ha lasciato senza parole i tantissimi fan dell’opinionista. Non solo per la bellezza di Laura, ma anche per la somiglianza tra le due sorelle.