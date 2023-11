Vladimir Luxuria, la storia d’amore con Danilo Zanvit Stecher è finta? Una fonte rivela: “Sono solo amici”

Da quando ha rivelato di essersi innamorata, Vladimir Luxuria è uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’opinionista tv ha rivelato di avere nella sua vita un amico speciale, Danilo Zanvit Stecher. Ma stando ad alcune fonti, la storia d’amore con il bolzano sarebbe assolutamente falsa. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Vladimir Luxuria starebbe mentendo sulla frequentazione con Danilo Zanvit Stecher? Questo è quanto sostenuto da alcune fonti, secondo cui la storia d’amore tra i due sarebbe una farsa, dal momento che Vladimir e Danilo sono solamente amici. Questo è quanto rivelato da una fonte al magazine ‘Today’:

Aveva detto di avere un fidanzato che vive al nord, ma non ha mai detto che è lui. Non c’è nulla di vero, questa storia è completamente inesistente. Sono amici. Lui è un amico di famiglia, conosce bene anche le sorelle, la nipotina.

Inutile dire che al momento la notizia è solamente un rumor, dal momento che non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Nel frattempo, durante l’ospitata a Pomeriggio 5, l’opinionista tv ha rivelato che:

Io conosco Danilo dal 2009, è stata un’amicizia molto lunga. All’inizio ci siamo visti raramente e poi col tempo ci siamo visti sempre più frequentemente. E dopo un po’ di anni questa amicizia normale è diventata una bella amicizia speciale. Perché lo dico subito, quando si parla di fidanzati e amore ho la sindrome del soffocamento. Ho bisogno di sentirmi libera e preferisco sempre definire tutto come amicizie speciali. E inoltre lui è un ragazzo davvero speciale. Lui è uno che risolve i problemi. Prima ho conosciuto solo uomini che i problemi li creavano. Invece lui risolve tutto, ma anche cose pratiche come mensole da montare o cali di elettricità. Quindi lui mi aiuta in tutto e siamo felici.

E, continuando con il suo discorso, Vladimir Luxuria ha poi aggiunto:

Lui già è più giovane di me, poi come se non bastasse dimostra anche meno anni di quelli che ha davvero. Hanno scritto che è stato Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi a presentarmelo, ma non è così. In realtà è successo esattamente il contrario. Cioè, ho presentato io Danilo a Bastian. Durante una serata li ho presentati e Danilo essendo di Bolzano è bilingue e parla bene tedesco e i due parlavano insieme. Però durante una cena Ilary Blasi mi ha spronata a esser più tranquilla e lasciarmi andare e a non essere così introversa. Siamo una coppia aperta, ci definiamo coppia aperta, ma alla fine…