Vladimir Luxuria nuova conduttrice de La Talpa? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui Vladimir Luxuria potrebbe essere la conduttrice della nuova edizione de La Talpa. La notizia è stata resa nota da ‘Tv Blog’ e sta occupando ampio spazio nelle pagine dei giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme i dettagli.

Vladimir Luxuria prossima alla conduzione della nuova edizione de La Talpa? Il rumor sta diventando sempre più insistente, anche se al momento le voci in circolazione non hanno ancora trovato una conferma né smentita. Questo è quanto rivelato da ‘Tv Blog’ in merito alla notizia:

Per la nuova Talpa pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Vladimir Luxuria come conduttrice. O almeno al momento ci sarebbe questa prima idea.

Ma le indiscrezioni sulla nuova edizione del reality non sono finite qui. Pare infatti che quello di Vladimir Luxuria non sia stato il primo nome a saltare fuori. Sembra infatti che Maria De Filippi avesse proposto un altro nome: scopriamo insieme quale.

La Talpa, Maria De Filippi aveva proposto il nome di Gerry Scotti

Stando a quanto rivelato da ‘Tv Blog’, pare che Maria De Filippi, per la conduzione della nuova edizione de La Talpa, avesse proposto il nome di Gerry Scotti. La proposta fatta dalla regina della televisione italiana pare sia saltata e per questo motivo pare che Maria De Filippi abbia deciso di tirarsi indietro. Questo è quanto rivelato da ‘Tv Blog’ in merito al gossip tanto chiacchierato in queste ultime ore: