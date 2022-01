Vladimir Luxuria si racconta in un'intervista, ecco il motivo per cui non ha completato la sua transizione

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardo Vladimir Luxuria che ha lasciato il mondo del web senza parole. In occasione di un’intervista celebre personaggio televisivo ha deciso di rilasciate alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata. In particolare, ha dichiarato il motivo per cui non ha completato il processo di transizione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vladimir Luxuria finisce al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la donna protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha rilasciato durante un’intervista. Scopriamo insieme il perché si è rifiutata di andare fino in fondo durante il suo processo di transizione.

Senza alcune ombra di dubbio, Vladimir Luxuria non hai mai nascosto i dettagli della sua vita privata, in particolare quelli che riguardano il suo processo di transizione. Lo scopo dell’opinionista tv è stato sempre quello di dare coraggio a tutti i ragazzi che come le hanno vissuto momenti di intensa difficoltà.

Vladimir non ha mai nascosto di non riconoscersi nel genere maschile sin da quando era una bambina. Di recente, in occasione di un’intervista rilasciata a Libero, l’ex parlamentare ha deciso di rivelare un dettaglio che nessuno conosceva fino ad ora. Si tratta del motivo per cui non ha voluto completare la sua trasformazione.

A partire dalla sua infanzia, del celebre personaggio televisivo ha iniziato il percorso che l’ha portata a riconoscersi nella persona che è oggi. Tuttavia, nonostante le varie operazioni per modificare i suoi lineamenti, la donna non è mai voluti divenire tale a tutti gli effetti:

L’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin’s.

Tuttavia l’ex parlamentare aveva raccontato di un momento davvero intimo della sua vita ammettendo si non prendere mai più la decisione di vendere il proprio corpo. Queste le sue parole:

Non mi prostituirei un’altra volta. Non posso dire di essermi pentita, era un periodo della mia vita. L’ho trascorso con lunghe sedute dall’analista; avevo passato talmente tante delusioni con gli uomini che, per ripicca, nella mia testa, decisi: non mi date niente e vi vergognate di me? Almeno datemi i soldi.