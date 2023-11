Walter Nudo racconta la sua nuova vita: “Vi svelo cosa faccio oggi, lontano dalla tv”

In questi giorni il nome di Walter Nudo è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Per mezzo del suo canale Tik Tok, l’attore ha raccontato la sua nuova vita. Scopriamo insieme cosa fa oggi l’ex naufrago de l’Isola dei Famosi.

Era il 2019 quando Walter Nudo ha maturato la decisione di volersi allontanare definitivamente dal mondo dello spettacolo. Oggi l’attore ha confermato la sua scelta e, tramite il suo canale Tik Tok, ha raccontato a tutti i suoi followers il tipo di vita che conduce. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole:

Voglio rispondere alle tonnellate di messaggi che mi chiedono: ‘Ma cosa fai adesso che non fai più televisione?Cosa fai nella vita?’. Dopo tanti video ancora molti non l’hanno capito. Non ha importanza, lo spiego per bene adesso. Aiuto le persone. Ma chi aiuto? Aiuto le donne a comprendere l’uomo. Se vogliono un rapporto straordinario con loro. Se non lo vogliono per carità. Ma se vogliono un rapporto straordinario con l’uomo lo devono prima comprendere.

E, continuando con il suo discorso, l’ex naufrago ha poi aggiunto:

Quando un uomo e una donna si separano, l’uomo soffre di più della donna. La donna ama idealisticamente e l’uomo ama realisticamente. Quindi vuol dire che in un rapporto un uomo amerà sempre di più la propria donna rispetto a quanto lei amerà lui. Ecco perché in una separazione lui soffrirà di più rispetto a lei. Quando un uomo ama una donna la ama come se fosse sua figlia, provvede a lei, pensa a lei, vuole proteggerla. La donna ama l’uomo come se fosse il suo genitore. Ora in natura noi siamo destinati a perdere i nostri genitori, ma non i figli […]

Infine, Walter Nudo ha dichiarato: