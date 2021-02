Walter Zenga a Live-Non è la D’Urso: “Nessuno può dire che non sono un padre. Sono cose volgari”

Dopo l’incontro-scontro con suo figlio al GF Vip, e dopo i commenti di Nicolò, Walter Zenga ha ancora qualcosa da precisare. Ospite a Live-Non è la D’Urso, l’ex calciatore ha chiarito la sua posizione ed ha risposto alle accuse dei figli. In primo luogo, Walter riconosce, almeno in parte i propri errori. Tutti sbagliano, e infatti l’ex calciatore dice: “Può darsi che delle volte abbia commesso questo, chiamiamolo così, errore, però la mia domanda è come mai questi problemi non sono saltati fuori prima?”.

Una domanda più che legittima, considerando che questi malintesi vanno avanti ormai da moltissimi anni. Zenga sembra assolutamente a suo agio, non è arrabbiato con i suoi figli, piuttosto è deluso dall’opinione che entrambi si sono fatti di lui. Su Andrea, Walter spende bellissime parole: “Andrea è quello che dei miei figli mi assomiglia di più. Io sono orgoglioso di lui, sta facendo un percorso molto bello”.

Parlando di Nicolò, invece, viene fuori qualche magagna e un po’ di malcontento. L’ex calciatore, infatti, ha voluto precisare: “Nicolò non ha raccontato la verità però, ed è facilmente dimostrabile da una cosa, quando dice che ci vedevamo una volta all’anno. Lui è vicepresidente di una azienda, e viaggiava moltissimo prima del Covid, è anche venuto a Dubai ed è stato anche ospite con la mia fidanzata”.

Subito dopo, l’ex calciatore risponde con fermezza alle accuse che entrambi i suoi figli gli hanno rivolto. L’ex calciatore non ama che le sue situazioni familiari vengano esposte in pubblica piazza, e spiega che chi ha messo becco nella sua vita privata risponderà delle sue azioni. “Nessuno deve permettersi di dire che non sono un padre degno. Sono cose volgari, non è televisione” spiega Walter.

Zenga: “Risponderanno di queste dichiarazioni”

Aggiunge: “Quando usciranno dalla Casa del GF Vip risponderanno di queste dichiarazioni, ne parlerò con loro. Sfido chiunque a sentirsi dire cose da persone che non ho mai visto. Un conto esprimere un punto di vista, l’altro è giudicare senza conoscere, come all’interno della Casa. Delle persone si dovranno assumere le responsabilità di quello che hanno detto. Ho sessant’anni e so cosa vuol dire fare il padre, e essere un genitore”.

Walter Zenga parla del rapporto con la sua ex moglie

Barbara D’Urso, subito dopo, manda in onda un filmato. Nel videoclip si può vedere Roberta Termali, l’ex moglie di Walter Zenga, che parla dell’accaduto in un’intervista. L’ex calciatore è evidentemente infastidito dalle dichiarazioni della sua ex compagna, e racconta un episodio inaspettato a Carmelita:

“Barbara ti dico solo che stamattina ho ricevuto un bel messaggio da parte Roberta, ma non le ho risposto perché è troppo facile mandare un messaggio alla domenica mattina sapendo che vengo da te”. Zenga non condivide il cercare un dialogo solo quando c’è la possibilità di fare del gossip, e ritorna fermamente sul punto dicendo: “Come mai non mi hai mandato un messaggio prima di dire queste cose ai giornali o di rilasciare interviste? Mi diceva mettiamoci una pietra sopra, vieni a Osimo e ne parliamo”.

Barbara D’Urso cerca di fare da paciere, spiegando a Walter che potrebbe trattarsi di un messaggio riconciliante, inviato per sistemare una volta per tutte i conti rimasti in sospeso. Ma Walter sembra inamovibile e replica: “Secondo te è conciliante? Per me no, non c’è da parlare dopo 24 anni. Io voglio parlare con i miei figli faccia a faccia e da uomo a uomo. Mi stupisco che ci sono ancora delle battute che si fanno del tipo 24 anni che non ci parliamo, se è così è così. Io trovo poco carino fare le interviste senza chiamarti prima”.