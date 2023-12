Wanna Marchi contro Chiara Ferragni: le sue parole spiazzano

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierato di questi ultimi giorni. La vicenda dei Pandori firmati Balocco sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali e quotidiani e attualmente l’imprenditrice digitale si è chiusa nel silenzio più totale. Intervistata dal magazine ‘AdnKronos’, Wanna Marchi si è esposta su una delle vicende più chiacchierate di sempre. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi giorni Wanna Marchi ha rilasciato un’intervista al portale ‘AdnKronos’. Come già anticipato, il noto personaggio televisivo ha espresso il suo pensiero in merito alla vicenda in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Molto sinceramente, dico che non seguo tantissimo la Ferragni ma mi dispiace, perché quando si comincia a dare addosso a una persona, ‘dai addosso a quel cane, dai addosso a quel cane’, alla fine tutti danno addosso a quel cane. Mi dissocio completamente da tutto questo. Video di scuse? Credo che sia stata una cosa studiata per farla apparire come una poverina, vestendola di grigio, dimessa, senza trucco e con le occhiaie.

E, continuando con il suo discorso, Wanna Marchi ha poi aggiunto:

Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi. Io ritengo di essere l’unica vera influencer e l’unica truffatrice vera. Anche perché ho avuto il coraggio di dire nella serie Netflix che i coglioni vanno incu***. Quel video non l’avrei fatto così, da poveraccia. Fossi stata la Ferragni avrei fatto vedere che ho mille vestiti, cinquemila scarpe, diciottomila pellicce.

Per poi concludere: