Wendy Kay nonché mamma di Soleil Sorge nelle ultime ore si è scagliata contro un ex gieffina che avrebbe utilizzato sua figlia per visibilità. Ancora una volta l’influencer si trova al centro di diverse polemiche anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Soleil continua ad essere la protagonista indiscussa di questa edizione, riuscita a creare dinamiche sia all’interno che all’esterno del reality. Questa volta però, a criticare il comportamento della gieffina, è una ex concorrente che ha trascorso con lei diverse settimane.

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla ex concorrente, è arrivata la dura risposta di Wendy Key ovvero la mamma di Soleil Sorge. Questa volta infatti, la mamma dell’influencer ha deciso di dire la sua e di difendere la propria bambina dalle due critiche ricevute.

Wendy Kay, la mamma di Soleil furiosa contro Ainett Stephens

Negli ultimi giorni è partito un vero botta e risposta tra Maria Monsé e Ainett. La prima infatti, ha commentato l’atteggiamento di Soleil Sorge in modo positivo, dimostrandosi ancora dalla sua parte nonostante tutto ciò che è accaduto nei suoi confronti.

Maria infatti, aveva affermato: “Soleil l’ho conosciuta e vissuta per tre settimane di fila, vi garantisco che è la più sincera in mezzo a tutte quelle ipocrite e falsi lì dentro, che sono felici solo parlando male alle spalle”. Parole che hanno scatenato la rabbia di Ainett Stephens che ha deciso di replicare alle sue affermazioni.

La modella ha così affermato che: “Ma se stava a sparlare di tutti con la Ricciarelli o non l’hai vista? Mah strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini… Insomma, tutti invidiosi di lei, ciaone”.

Le parole di Ainett hanno scatenato la rabbia della mamma di Soleil Sorge. Quest’ultima infatti, si è scagliata contro la ex gieffina accusandola di ‘usare’ sua figlia per ottenere un po’ di popolarità.

“Hai rotto di seminare odio e rancore anche in questo momento difficile, hai rotto di tirare fuori vecchie dinamiche pur di andare contro Soleil. Poi te sei uscita più o meno quattro mesi fa, Soleil è ancora dentro da cinque mesi e mezzo e si parla di lei in tutte le puntate, di te non si parla più. Quindi se vuoi un attimo di popolarità fallo in un altro modo che sarebbe più gradito” ha terminato Wendy Key.