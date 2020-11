Svolta storica nel mondo del cinema, ma anche brutte notizie per i fan di Prison Break. Wentworth Miller ha deciso di non interpretare più ruoli etero nei film in cui sarà protagonista. Per questo, lascerà anche il set dell’ultima stagione della serie TV suddetta.

Il ragazzo ha fatto coming out solo alcuni anni fa. Un momento molto doloroso per lui, al tempo tentò anche il suicidio. Molto vicino al tema che vede protagonisti tutti i diritti a favore della comunità LGBT, vuole concentrarsi su questo aspetto del cinema ancora molto sottovalutato.

Wentworth Miller è molto famoso in America, ma grazie a Prison Break è molto amato anche in Italia. Proprio i fan erano in attesa della sesta stagione di cui erano anche iniziate le riprese. Con un post su Instagram, l’attore ha annunciato.

Il post di Wentworth Miller

Questo è il mio account IG preferito. Grazie. Voglio che tu sappia che l’ho letto. Leggo i commenti positivi e i messaggi (molti comunque). Affetto. Supporto. Apprezzamenti. Ovviamente ci sono commenti e DM che apprezzo meno. Chi è questa gente sulla mia pagina? Da quale paese dei valori al contrario e dell’età della pietra sono usciti? Gli Stati Uniti? Non scomparirò (ho troppe cose interessanti da ripubblicare).

La capacità di commentare probabilmente lo farà. Non sono preoccupato per me stesso. Non posso essere “vittima di bullismo” in questo spazio. Ho troppo potere. “Elimina. Blocca. Disattiva”, eccetera. Ma penso alla possibilità che i ragazzi queer vengono su questo profilo dopo il loro coming out e non voglio che vengano esposti a cavolate. In una nota correlata… Sono fuori.