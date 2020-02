Wiliam e Kate, cena romantica al ristorante italiano per San Valentino Un San Valentino tutto romantico per William e Kate, il Duca sta preparando qualcosa di speciale per la Duchessa

Indiscrezioni venute dal giornale OK dicono che sarà un San Valentino molto romantico per la coppia reale Wiliam e Kate. In programma pare ci sia un lungo biglietto amoroso, un premuroso regalo. Una cena a lume di candele nel loro ristorante preferito in italia.

Di certo non sarà facile per loro potersi spostare in anonimato. Ma di sicuro il Duca ha già in mente un piano. La giornalista della casa reale ci svela : “C’è un lato molto romantico di William, quindi ci aspettiamo biglietti romantici e un regalo premuroso per Kate“.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge, sicuramente si regaleranno una cena romantica a lume di candele, la giornalista prosegue :” Hanno un ristorante italiano preferito, e William vorrebbe organizzare una cena li, ma è molto difficile per loro riuscire a evitare i paparazzi”. La scelta cosi ricade su qualcosa di più privato, come le mura della propria casa.

Non sono stati momenti facili per la coppia, ma ad oggi William si ritiene un uomo fortunato :” Finalmente ho quello che ho sempre desiderato da ragazzo, una famiglia grande e solida. Ecco perché sono cosi felice“. Le ultime settimane sono state molto impegnative per la famiglia Reale.

Prima c’è stato l’addio di Harry e Meghan. un duro colpo per William. Poi la notizia di Peter Phillips, nipote della Regina Elisabetta, che dopo un matrimonio di dodici anni, ha deciso di divorziare dalla moglie Autumn. Con grande sollievo per la famiglia e in particolar modo per la Regina Elisabetta, la situazione di William e Kate è diversa.

Nella coppia c’è molta stima e rispetto reciproco, ma di certo non manca l’amore, coronato anche dai loro figli. Quindi un San Valentino tutto sentimentale e poco Reale per i piccioncini. Sicuramente non mancherà la presenza dei figli, che incornicerà un momento di vero amore.