Bruttissima notizia nel mondo del cinema e dello spettacolo. Si è spento a soli 57 anni Willie Garson, l’attore molto conosciuto per il suo ruolo in Sex and The City, ricordato da tutti come l’amico di Carrie Bradshaw.

Secondo indiscrezioni, l’attore sarebbe. morto a causa di una malattia, il cancro. Combatteva da tempo, ma non ci sono notizie certe. L’ultimo messaggio è stato lanciato dal figlio Nathan:

Ti amo così tanto papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. E ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un’avventura tutta tua. Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto tu possa immaginare e sono felice che tu possa essere in pace ora. Sei sempre stata la persona più forte, più divertente e più intelligente che abbia mai conosciuto. Sono contento che tu abbia condiviso tutto con me. Non lo dimenticherò mai questo è sicuro.

L’uomo, nella serie tv più celebre d’America interpretava il ruolo dell’amico gay della giornalista. Non ha mai smentito le voci sul suo conto, ma solo a distanza di anni ha spiegato:

No è vero che non sono gay, effettivamente sono etero. Come mai non l’ho detto prima? Le persone che interpretano personaggi gay poi vanno a urlare ai quattro venti che non sono gay, come se ci fosse qualcosa di male a esserlo. Come se in qualche modo fosse una cosa non positiva. Quando facevo ‘White Collar’ nessuno mi ha mai chiesto se fossi un truffatore, e quando sono apparso in ‘NYPD Blue’ nessuno mi ha domandato se fossi un assassino. Il mio lavoro è interpretare personaggi. All’inizio quando approcciavo le donne al bar mi rendevo conto che volevano diventare le migliori amiche di Standford, non necessariamente venire a letto con me.

