Continuano i preparativi per la prossima edizione di X Factor, il talent show musicale. Si sapeva già dall’ultima edizione che ci sarebbero stati cambiamenti al tavolo dei giudici. Sembrano, ora, essere usciti anche dei nomi. Infatti, tra i giudici della prossima edizione ci sarà Emma Marrone, vincitrice di Amici.

Il talent show di Sky Uno, diretto e coordinato da Alessandro Cattelan, sta per tornare nelle televisioni italiane. Il presentatore sta già pensando a come organizzare al meglio il programma per la prossima stagione, tenendo conto delle esigenze particolari che richiede questo periodo. Ci sarà un bel da fare, considerato anche come il programma prevedeva un afflusso di persone non indifferenti, in tutte le sue fasi.

Ma, affianco a tutto questo, c’è anche la scelta dei giudici, che è già in moto. Esce così allo scoperto una indiscrezione molto importante, come riporta una testata giornalistica: “La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Resta forte l’ipotesi di un ritorno in giuria di Manuel Agnelli”.

Al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata. La cantante salentina, nota per aver visto la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, non ha detto nulla a riguardo. Si sa, però, che è già da parecchio tempo che Sky era in trattativa con la donna per una sua partecipazione al programma canoro.

L’eventualità sembra essere molto forte e presa in considerazione. Inoltre, si vedrebbe anche il ritorno di Manuel Agnelli, uno dei giudici più apprezzati delle scorse edizioni del programma, assente in quella del 2019.

Per quanto riguarda chi sicuramente abbandonerà la barca, sappiamo che tra questi c’è l’amatissima Mara Maionchi. La donna, infatti, è sempre stata molto apprezzata sia dal pubblico a casa che dal pubblico in studio, sopratutto per il suo modo di fare schietto ed irruento. Come lei stessa ha affermato, però, il suo viaggio all’interno del programma è giunto al termine.