Yuliya Gerasymova: chi è la campionessa di pallavolo che conquista anche Tik Tok

Chi di voi ha mai sentito parlare di Yuliya Gerasymova? La ragazza di cui stiamo parlando è una campionessa di pallavolo. Di origine ucraina, la diretta interessata ha conquistato anche il mondo di Tik Tok diventando una delle pallavoliste più famose del web. Scopriamo insieme alcuni dettagli della sua vita.

Questa è la storia di Yuliya Gerasymova. Si tratta di una campionessa di pallavolo che nel corso dell’ultimo periodo è diventata una star del web. Infatti la ragazza, oltre ad acquisire popolarità sugli schermi televisivi, è diventata famosa anche sui social network.

Yuliya Gerasymova: il gesto diventato virale su Tik Tok

Yuliya Gerasymova ha voluto fare conoscere al mondo di Tik Tok il suo sport al quale dedica tutta la sua vita. Infatti, con l suoi video il quale raggiunge oltre 50 milioni di visualizzazioni, la ragazza è diventata una delle pallavoliste più famose all’interno del mondo del web. Tuttavia, cosa sappiamo circa la sua vita privata? Scopriamolo insieme!

Yuliya è nata il 15 settembre nell’anno 1989 a Odessa ed è di origini ucraine. Con i suoi 1,85 metri di altezza, la ragazza gioca sul palo centrale ed è una pallavolista di fama internazionale. Tuttavia, oltre ad essere famosa per il suo talento nella pallavolo, la 30enne ha una bellezza disarmante che la contraddistingue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youliya gerasymova (@yuliyagerasymova__)

L’attaccante ucraina ha impressionato tutti i suoi fan non solo per la sua bravura nella pallavolo ma anche per la sua bellezza. Alta e snella, la 30enne di Odessa è in grado di incantare tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youliya gerasymova (@yuliyagerasymova__)

La pallavolista non presta molta attenzione a curare i suoi profili social. La maggior parte delle volte pubblica foto relative alle sue partite. Tuttavia, nel corso dell’ultimo periodo su Tik Tok circola un video che la ritrae in campo. Il suo gesto è diventato virale ed ha fatto il giro del web.