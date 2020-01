Zayn Malik e Gigi Hadid di nuovo insieme Zayn Malik e Gigi Hadid sono di nuovo tornati insieme e ora non ci sarebbero solo delle voci, ma una vera e propria conferma

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme. Ebbene sì. Dopo i tanti rumors, sembra sia arrivata la definitiva conferma riguardo al fatto che la coppia non riesce proprio a non stare insieme. Cupido ha scagliato ancora una volta la sua freccia. Quanto durerà questa volta?

L’amore sboccia di nuovo tra Zayn Malik e Gigi Hadid. La coppia avrebbe deciso di riprovarci, dopo una piccola pausa di riflessione che aveva gettato nello sconforto tutti i fan che ci credevano nella loro storia d’amore. Dopo settimane di rumors, pare che i due abbiano deciso di uscire allo scoperto, mostrandosi nuovamente insieme. E annunciando al mondo il ritorno di fiamma.

I due sono stati avvistati insieme per il compleanno del cantante: una bella cenetta che non lascia più alcun dubbio sul fatto che l’amore non si è mai spento per l’ex dei One Direction e la super modella richiesta da ogni marchio di moda. L’annuncio è stato fatto da Just Jared che ha mostrato le foto della loro cena insieme per festeggiare i 27 anni di Zayn Malik.

La coppia ha cenato insieme a New York e insieme a loro c’erano anche Bella Hadid, sorella di Gigi Hadid, anche lei famosa modella, e Dua Lipa, fidanzata del fratello Anwar, anche lei famosa e apprezzata cantante. A un anno dalla fine ufficiale della loro relazione i due sono tornati insieme. Per un evento tanto importante. Anche se c’è chi sospetta che in realtà non si siano mai lasciati.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri enormi e poi ritornano, cantava un noto cantante italiano. E pare che per i due, che fanno tira e molla ormai da diversi anni, sembra una regola per vivere bene il rapporto di coppia.

Chissà, magari il 2020 sarà un anno speciale per loro. Che possano anche arrivare le nozze per i due giovanissimi?