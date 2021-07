Non una bella figura da parte dell'ex cantante degli One Direction

Piccola polemica social ieri sera durante la finale degli Europei vinta dall’Italia ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Ad innescare il tutto un tweet strano di Zayn Malik, ex cantante degli One Direction che ha scritto su Twitter:

“Perché l’Italia è così sporcacciona?” Probabilmente avrà usato ‘Google Translate’ per tradurre: “Why is Italy so dirty?“.

Parole non proprio carine per una partita di calcio che hanno scatenato polemiche con meme ironici, critiche e offese.

Questi solo alcuni dei commenti dei follower del cantante: “Non lo trovo divertente. Quali sarebbe quindi le tue intenzioni dietro queste parole? Cosa vorresti dire?”. “Dovresti vergognarti a scrivere queste cose per un match di calcio”. “Tu non venire a fare concerti in Italia che resterai solo sul palco”. “Ma che ca sta succedendo a questo?”. “Datevi una calmata pure voi, perché avrà soltanto tradotto male e per questo ha usato quella parola”. “Che ce frega di questo qui, abbiamo Harry che tifa Italia”.

Tra i primi a rispondere al cantante inglese Fedez che ha visto ieri la partita in compagnia di Chiara Ferragni e Leo. Il rapper milanese ha citato il tweet del collega aggiungendo una foto del piccolo Leone in modalità ‘mo te calmi’.

Andrea Delogu ci è andata giù più pesante rispondendo in modo cattivo e pungente come solo lei sa fare: “Senti sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori“. Come dargli torto.

Ad essere travolto dagli insulti anche l’astronauta Luca Parmitano che dopo i primissimi minuti della finale ha esultato al gol dell’Inghilterra. “What an amazing gol! Well done, England” (“Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra”, ndr). Un commento non proprio apprezzato dai tifosi italiani che si sono chiesti: “Ma ti hanno hackerato l’account?” Invece no, la gaffe è servita.