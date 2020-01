Zucchero Adelmo Fornaciari operato d’urgenza in Texas, ecco come sta Paura per Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, operato d’urgenza in Texas, ecco come sta il cantautore dopo l’intervento

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è stato operato. Il cantante era in Texas per lavoro, ad Amarillo capoluogo della contea di Potter quando ha accusato dei forti dolori ad addome. I soccorsi lo hanno trasportato in pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato un’attacco di appendicite e hanno deciso di sottoporlo a un intervento d’urgenza. Paura per Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, uno degli artisti italiani più amati del panorama musicale nazionale e internazionale. Il cantante ha accusato dei forti dolori all’addome mentre era in Texas, ad Amarillo capoluogo della contea di Potter. Portato di corsa al Pronto Soccorso, Zucchero è stato visitato. La diagnosi non lasciava molte scelte: attacco di appendicite. I medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente. Adelmo Fornaciari, che tutti conoscono come Zucchero, è stato operato d’urgenzo. Attualmente il cantautore emiliano sta bene si sta riprendendo dopo l’intervento. Il cantante si è presentato con il suo nome reale, Adelmo Fornaciari, ma il personale medico della struttura ospedaliera lo ha riconosciuto. In molti erano i suoi fan e gli hanno organizzato una piccola sorpresa per tirarlo su. Adesso è solo una questione di giorni. Appena starà meglio, Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, tornerà a lavorare ai suoi progetti. Tra i suoi grandi successi ricordiamo solo alcuni: “Così Celeste”, “Senza una donna”, “Per colpa di chi”, “Vedo nero”, “Diavolo in me”, “Baila”, “Guantanamera”, e molti altri ancora. Zucchero Fornaciari, 55 anni, ha duettato con grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale quali Joe Cocker, Andrea Bocelli, Miles Davis, Eric Clapton, B.B. King, Sting, Paul Young, Luciano Pavarotti, etc. I suoi fan, preoccupati per l’accaduto, stanno aspettando notizie dal cantante e, nel frattempo, hanno sritto tantissimi commenti sui social, augurandogli di rimettersi presto e tornare ad incantarci con la sua musica. Anche noi auguriamo tanta salute a Zucchero.