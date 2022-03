Se usi un iPhone per telefonare e mandare messaggi, un iPad per guardare le tue serie preferite e giocare con le app, un iWatch per tenere sotto controllo la tua salute mentre fai sport e un iMac per lavorare ogni giorno, avrai bisogno anche dei migliori accessori Apple originali, che si possono acquistare online. Indispensabili per far funzionare al meglio la propria tecnologia targata Apple.

Sicuramente ti sarà capitato di vedere e acquistare accessori compatibili con tutti i tuoi dispositivi tecnologici, che fanno il loro lavoro e funzionano piuttosto bene. Ma se vogliamo che telefoni, tablet, computer, orologi e molto altro ancora diano il massimo, le componenti originali a marchio Apple possono fare al caso nostro.

Ecco che allora possiamo farci un regalo e possiamo fare un regalo ai nostri dispositivi tecnologici che ci permettono ogni giorno di lavorare, di rimanere in contatto con le persone care anche lontane, di avere qualche attimo di svago, di giocare.

Su Amazon possiamo trovare tutti gli accessori migliori per rendere ancora più performanti i computer fissi, i portatili, gli orologi, i tablet, i telefonini di ultima generazione creati dall’azienda della mela con un morso fondata ormai tanti anni fa da Steve Jobs.

Ecco 7 accessori Apple originali indispensabili da avere, da regalare e da regalarsi.

Apple Pencil (seconda generazione)

La Apple pencil è sicuramente utile per chi usa spesso durante la giornata i dispositivi con schermo touchscreen. Questo modello di seconda generazione è altamente preciso e molto sensibile sia alla pressione sia all’inclinazione. Inoltre si può trasformare per chi ha un lavoro o un hobby creativo per disegnare e colorare come se avesse in mano un pennello o una matita. Ideale anche per prendere appunti o per scrivere. Ma anche per scarabocchiare. Si può anche agganciare all’iPad Pro e all’iPad Air e si ricarica wireless.

Offerta Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12/13, iPhone 12/13 Pro, iPhone 12/13 Pro Max e iPhone 12/13 mini) Per una ricarica ancora più veloce, puoi usare il MagSafe Battery Pack insieme a un alimentatore da 27W o superiore, come quelli in dotazione con i MacBook.

E se colleghi un cavo Lightning, potrai usarlo come caricabatterie wireless e avere fino a 15W di potenza.

Alimentatore USB‑C da 20W o superiore e cavo da USB‑C a Lightning (in vendita separatamente)

Compatibilità: iPhone 12/13 Pro Max, iPhone 12/13 Pro, iPhone 12/13, iPhone 12/13 mini

Apple AirTag in confezione da 4

Molto comodi anche gli Apple AirTag, proposti sia nella confezione da un solo accessorio, sia nella confezione da quattro, per risparmiare un po’. Sono gli originali Apple per trovare ogni oggetto collegato all’app Dov’è già installata in ogni dispositivo del gruppo. Così da trovare dispositivi, ma anche i famigliari. Si collega facilmente ad iPhone e iPad e usa la tecnologia Ultra Wideband per avere sempre una posizione precisa dell’oggetto e della persona cercati, anche distanza non proprio ravvicinata.

Offerta Novità Apple AirTag in confezione da 4 Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad

Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag (solo con alcuni modelli di iPhone)

Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è

Apple Cavo da Lightning a USB (2m)

Per ricaricare il tuo dispositivo, ecco il Cavo da Lightning a USB, compatibile con i seguenti modelli:

Apple Iphone 5, Apple Iphone 5C, Apple Iphone 5S, Apple Iphone 6, Apple Iphone 6 Plus 5.5, Apple Iphone 6S 4.7, Apple Iphone 6S Plus 5.5, Apple Iphone 7, Apple Iphone 7 Plus

Apple Ipad 4Th Gen, Apple Ipad Air 2 6Th, Apple Ipad Air 5Th, Apple Ipad Mini, Apple Ipad Mini (2Nd) Retina, Apple Ipad Mini 2, Apple Ipad Mini 3, Apple Ipad Mini 4, Apple Ipad Pro 12.9, Apple Ipad Pro 9.7.

Un cavo molto lungo per sincronizzare e ricaricare il dispositivo.

Offerta Apple Cavo da Lightning a USB (2m) Con questo cavo USB 2.0 lungo 2 metri puoi collegare il tuo iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning alla porta USB del computer per sincronizzare e ricaricare il dispositivo, oppure all’alimentatore USB Apple per ricaricarlo da una presa di corrente.

Compatibilità modelli di iPhone: iPhone 5 - iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

Compatibilità modelli di iPad: iPad Pro 12,9" (1a e 2a generazione), iPad Pro 10,5", iPad Pro 9,7", iPad (5a, 6a e 7a generazione), iPad Air (3a, 2a e 1a generazione), iPad mini (5a, 4a, 2a e 1a generazione)

Compatibilità modelli di MacBook: MacBook Air (13", inizio 2015-2017), MacBook Air (11", inizio 2015), MacBook Pro (Retina, 13", fine 2012-2015), MacBook Pro (Retina, 15", metà 2012-2015)

Compatibilità modelli di iMac: iMac (Retina 5K, 27", 2020), iMac (Retina 4K, 21,5", 2019), iMac (Retina 5K, 27", 2019), iMac (Retina 4K, 21,5", 2017), iMac (Retina 5K, 27", 2017), iMac (Retina 4K, 21,5", fine 2015), iMac (Retina 5K, 27", fine 2014-2015)

Apple AirPods Max – Rosa

Per ascoltare la musica, ecco una novità firmata Apple, l’AirPods Max disponibile nei colori rosa, argento, celeste, grigio siderale, verde. Riproduce il suono ad altissima fedeltà ed è in grado, grazie alla sua tecnologia precisa, permette la cancellazione attiva del rumore, così da non essere disturbati e ascoltare solo la musica. Ovviamente non si viene completamente estraniati dal mondo esterno, per la massima sicurezza di tutti quanti. Garantisce fino a 20 ore di ascolto con ogni ricarica ed è in vendita nella Smart Case, dove conservano la carica entrando in modalità a basso consumo. Si ricaricano con connettore Lightning.

Offerta Nuovo Apple AirPods Max - Rosa Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti totalmente nella musica

Modalità Trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema

Audio computazionale che combina un design acustico unico con il chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning

Se ti piacciono gli auricolari, ecco il modello Apple EarPods con connettore Lightning, disponibile nel classico colore bianco. Disegnati sulla forma dell’orecchio umano, sono comodi per quasi tutte le persone. Sono altoparlanti progettati per ottimizzare l’ascolto della musica o di una telefonata, così da garantire un suono di altissima qualità. Il connettore dispone anche di telecomando integrato per regolare il volume e per rispondere alle chiamate, senza dover toccare il telefono. È compatibile con i seguenti dispositivi:

iPhone 5 – iPhone 12/mini/Pro/Pro Max

iPad Pro 12,9″ (1a e 2a generazione), iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad (5a, 6a e 7a generazione), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini

iPod touch (6a e 7a generazione)

Offerta Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning A differenza dei tradizionali auricolari tondi, gli EarPods sono stati disegnati sulla forma dell’orecchio umano, ed è per questo che risultano più comodi per un maggior numero di persone rispetto a qualsiasi altro tipo di auricolare in-ear.

Gli altoparlanti degli EarPods sono stati progettati per ridurre al minimo la dispersione sonora e ottimizzare l’audio in uscita, in modo da darti un suono di alta qualità.

Gli EarPods con connettore Lightning hanno anche un telecomando integrato che ti permette di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e perfino rispondere alle chiamate con un semplice clic.

Compatibilità modelli di iPhone: iPhone 5 - iPhone 12/mini/Pro/Pro Max

Compatibilità modelli di iPad: iPad Pro 12,9" (1a e 2a generazione), iPad Pro 10,5", iPad Pro 9,7", iPad (5a, 6a e 7a generazione), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

Per collegare il cavo connettore dei dispositivi Apple alla corrente elettrica, ecco l’alimentatore Alimentatore USB‑C da 20W, da avere sempre con sé per poter aumentare il livello della batteria di telefoni e tablet in maniera veloce. Ideale per ricaricare l’iPad Pro 11″ e l’iPad Pro 12,9″ (terza generazione), è compatibile con ogni tipo di dispositivo USB-C e si può usare anche con tutti i modelli di iPhone dalla versione 8 in poi, per una ricarica veloce. Ricordiamo che il cavo di ricarica non è incluso nella confezione.

Offerta Apple Alimentatore USB‑C da 20W A casa, in ufficio o quando sei in giro, l’alimentatore USB‑C Apple da 20W ti permette di ricaricare in modo comodo e veloce.

Pensato per funzionare al meglio con iPad Pro 11" e iPad Pro 12,9" (terza generazione), è comunque compatibile con tutti i dispositivi USB‑C.

Puoi anche usarlo con iPhone 8 o modelli successivi e sfruttare la loro funzione di ricarica veloce.

Il cavo di ricarica è in vendita separatamente.

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12/13, iPhone 12/13 Pro, iPhone 12/13 Pro Max e iPhone 12/13 mini)

Infine, non poteva mancare un dispositivo di emergenza per avere sempre il proprio iPhone carico. Apple MagSafe Battery Pack è ideale con i modelli di Iphone 12, 13, 12 Pro, 13 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 12 mini, 13 mini. Grazie a questi comodi accessori Apple originali la ricarica sarà ancora più veloce in abbinamento a un alimentatore da 27W o superiore.

Offerta Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12/13, iPhone 12/13 Pro, iPhone 12/13 Pro Max e iPhone 12/13 mini) Per una ricarica ancora più veloce, puoi usare il MagSafe Battery Pack insieme a un alimentatore da 27W o superiore, come quelli in dotazione con i MacBook.

E se colleghi un cavo Lightning, potrai usarlo come caricabatterie wireless e avere fino a 15W di potenza.

Alimentatore USB‑C da 20W o superiore e cavo da USB‑C a Lightning (in vendita separatamente)

Compatibilità: iPhone 12/13 Pro Max, iPhone 12/13 Pro, iPhone 12/13, iPhone 12/13 mini

Gli accessori Apple originali sono la soluzione migliore per far funzionare al meglio la tua tecnologia firmata dal colosso americano. Così da lavorare meglio ogni gioro.