La bellezza è una cosa seria e la tecnologia lo sa bene, ecco perché negli ultimi anni la beauty tech è entrata prepotentemente nella nostra vita. E come possiamo adesso farne a meno?

Dai dispositivi intelligenti per la pulizia del viso alle maschere che utilizzano la crioterapia, ecco quali sono gli oggetti utili alla bellezza quotidiana.

Beauty tech: i prodotti più interessanti assolutamente da avere

La spesa vale la resa: anche se il prezzo a volte può sembrare elevato questi device di bellezza garantiscono dei risultati pari ai trattamenti di ultima generazione.

E basta guardare su Instagram o sugli altri social network per vedere come anche le star non ne possono fare più a meno. L’esempio più eclatante è dato sicuramente da Victoria Beckham che da anni non fa segreto di prendersi cura da sempre della sua pelle e di amare il mondo della bellezza.

È proprio l’ex Posh Spice ha postato una foto che la ritrae nella cucina di casa, intenta a testare una maschera al LED consigliata dalla sua amica nonché Skin Expert australiana Melanie Grant.

La lampada a led e gli altri device

LED sta per Light Emission Diode: si tratta di onde di luce a bassa intensità, che vengono utilizzate già da tempo nei centri estetici e medicali per stimolare l’auto riparazione della pelle. Ma chiaro è che questo è solo uno dei tanti prodotti di beauty tech presenti sul mercato.

Parlando di strumenti di bellezza home made, infatti, non possiamo che menzionare Foreo Ufo, la smart mask che effettua un trattamento viso pari a quella della Spa.

Dopo la prima versione brevettata nel 2018, il nuovo dispositivo spaziale è stato dotato di nuove 5 tecnologie che si attivano solo spingendo un pulsante. Grazie alle Pulsazioni T-Sonic, 10.000 al minuto, il viso ottiene un massaggio che facilita l’assorbimento degli ingredienti attivi della maschera scelta, limitando la la comparsa di rughe e riducendo i gonfiori.

Beauty tech: mai più rughe e pelle perfetta, come in un centro estetico

E se sono le rughe, e l’età che avanza a spaventarvi, ecco che allora tra i prodotti beauty tech del momento vi consigliamo di tenere d’occhi Talika Light Duo, un elegante dispositivo a forma ovale che utilizza le lunghezze d’onta per l’anti-invecchimanento.

La pelle diventa più liscia, più uniforme e meno rossa con un uso regolare. Insomma non c’è che scegliere e investire nel prodotto giusto che risolverà tutti i problemi di bellezza: voi avete già scelto il vostro prossimo acquisto?