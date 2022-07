Casse Bluetooth per ascoltare ovunque la tua musica preferita

Le casse Bluetooth sono un accessorio fondamentale per chi vuole ascoltare ovunque la musica preferita. In casa, sotto la doccia, al mare, in viaggio, è sempre un buon motivo per poter cantare le proprie canzoni del cuore a squarciagola, ascoltandole direttamente da casse che si possono comodamente trasportare.

Su Amazon possiamo trovare le migliori casse Bluetooth a prezzi convenienti, scegliendo tra tanti modelli che possono accontentare le nostre esigenze. Piccole o grandi, di ogni forma e colore, impermeabili, da appendere o agganciare e da portare sempre dietro. Perché è sempre un buon momento per ascoltare un po’ di sana musica.

Divoom Ditoo, Altoparlante Bluetooth portatile con display pixel retrò con controllo tramite Smartphone, Tastiere meccaniche retroilluminate RGB (Rosa)

Per chi ama lo stile retrò, il brand Divoom propone Ditoo, il suo altoparlante Bluetooth portatile con display pixel dallo stile vintage. Disponibile in rosa, verde, nero, blu e bianco, la cassa offre un suono potente a 360°, con driver ottimizzato e radiatore per bassi, per un effetto surround inimitabile. Il pannello è dotato di 256 LED programmabili. Un gadget retrò con tastiera meccanica retroilluminata e joystick che funziona davvero.

Bose SoundLink Micro – Diffusore Bluetooth portatile impermeabile con microfono, Nero

Bose, leader per quello che riguarda la musica e l’acustica, sul suo store su Amazon presenta SoundLink Micro, un diffusore audio Bluetooth portatile e impermeabile, dotato anche di microfono. Disponibile in nero, bianco e azzurro pietra, il suono che esce da queste casse è nitido e perfetto, per un diffusore ultra compatto che dispone anche di microfono per vivavoce integrato, così da fare chiamate chiare e nitide. La portata wireless è di circa 30 metri. Il cinturino resiste agli strappi e si può portare sempre con sé, anche perché la cassa garantisce fino a 6 ore di riproduzione. La batteria al litio è ricaricabile.

JBL Charge 4 Attive Minispeaker

Lo store di JBL propone il modello Charge 4 Attive Minispeaker, disponibile solo in nero. Una cassa portatile alla quale si può anche attaccare un microfono con presa USB e AUX e visualizzatore di ricarica per capire se è pronto o meno alla riproduzione.

LG XBOOM Go PL5, Altoparlante Bluetooth portatile senza fili, fino a 18 ore di durata della batteria per tutto il giorno, IPX5 resistente all’acqua, Nero

Il brand LG, invece, propone il suo modello XBoom Go Pl5, un altoparlante Bluetooth portatile senza fili con 18 ore di autonomia. Resistente all’acqua, dispone di Meridian Technology, per un suono semplicemente eccellente, ideale fuori e dentro casa.

JBL CLIP 3 – Altoparlante Bluetooth portatile impermeabile – Rosa

Infine, sempre da JBL ecco Clip 3, l’altoparlante Bluetooth portatile con gancio impermeabile e resistente agli urti. Senza fili, garantisce fino a 10 ore di riproduzione. Il moschettone è integrato. Robusto e ultraportatile è di piccole dimensioni, ma il suono è semplicemente eccezionale. Dispone di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1000 mAh. Così puoi avere sempre la musica preferita con te. Disponibile in rosa, è dotato anche di collegamento in vivavoce con il telefono.

