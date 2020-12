La tecnologia è donna, così come lo è il futuro e lo dimostra Chief, il social network tutto al femminile delicato alle donne che hanno una posizione manageriale o di leadership professionale.

Chief, il social network che ogni donna dovrebbe conoscere

Chief è un social network lontano da quelli che siamo abituati a conoscere. Si tratta, infatti, di una rete che mette in connessione le professioniste donne che ricoprono ruoli importanti nelle aziende.

Una vera e propria potenza, tutta al femminile, che vanta 15 milioni di dollari di finanziamenti dai suoi investitori esistenti, tra cui General Catalyst, Inspired Capital, GGV Capital, Primary Venture Partners, Flybridge Capital e BoxGroup.

Una startup con più di 2000 membri

Chief è un progetto di startup che si palesa al mondo come una rete controllata da donne che sono leader nella loro attività, gestendo risorse umane ed economiche, o entrambe.

Le donne sono spesso al VP o al livello esecutivo. L’azienda ha più di 2.000 membri provenienti da New York, Los Angeles e Chicago, e le partecipanti hanno spesso ruoli importanti in aziende come Google, IBM, HBO, Chobani, Walmart, Visa, Teladoc, Doctors Without Borders e The New York Times.

Chief è stata fondata da Carolyn Childers e Lindsay Kaplan, due donne che hanno visto un’opportunità per creare una community per le donne leader e per offrire loro strumenti di tutoraggio e guida per questi ruoli.

Come funziona Chief, il social network dedicato a tutte le donne leader

I membri che si iscrivono a Chief, il social network, vengono inseriti in un gruppo centrale, che è indipendente dal settore, per ricevere formazione da uno degli executive coach nel portale.

In questi gruppi, i membri parlano delle loro sfide e ricevono sostegno e guida gli uni dagli altri, nonché il tutoraggio da parte di un executive coach. I membri hanno anche accesso a una funzione di chat con tutta la community e a molti eventi organizzati dallo stesso Chief, che includono workshop sulla leadership, conversazioni con i leader del settore e tavole rotonde.

L’azienda mette anche a disposizione, per i membri della piattaforma, contatti con aziende con posizioni aperte per favori nuovi ingaggi tutti al femminile.