Una guida per super mamme sempre aggiornate per scoprire il social network del momento

I giovanissimi lo conoscono e lo adorano, le mamme però lo guardano con diffidenza. Scopriamo insieme come si usa TikTok, il social network del momento che ha una portata internazionale.

Da social network a fenomeno mondiale. Come si usa TikTok?

Quello che era un semplice social network dedicato alle generazioni dei giovanissimi è diventato un vero e proprio fenomeno di portata mondiale. Certo, come ogni social network anche questo ha dei pericolo, ecco perché è importante sapere come usare TikTok responsabilmente.

Tramite un app da scaricare sul proprio cellulare, ecco che entriamo in possesso di questo social media: creare un account è facilissimo e in pochi minuti il nostro profilo è pronto.

Balli, parodie e molte altro

L’applicazione consente di postare video che possono essere montati, in pochi minuti, in maniera strabiliante. Certo è che tutta questa velocità di utilizzo e diffusione può spaventare.

Il rischio più grande è che una mamma resti indietro e non possa controllare in maniera frequente le attività dei propri figli. Ricordiamo, infatti, che il pubblico che va per la maggiore su TikTok è quello che vede ragazzini di 11 e 12 anni.

2 milioni di utenti attivi ogni mese: come si usa TikTok

Se è vero che i ragazzi giovanissimi utilizzano TikTok per condividere video di ogni genere, è altrettanto vero che molte mamme hanno istallato l’app per controllare le attività dei più piccoli.

Per affrontare al meglio la portata di questo social, il Digital Transformation Institute e Tech Economy 2030 ha presentato un decalogo rivolto a bambini e ragazzi per un uso consapevole del social network di video sharing.

Consigli utili per tutti

Come usare TikTok? In maniera originale e creativa senza per forza di cose riprendersi in viso o riprendere amici e parenti soprattutto se minorenni. Avere consapevolezza della portata di questo social network è importantissimo per tutta la famiglia.

Per evitare comportamenti scorretti è importante insegnare ai ragazzi come usare TikTok nella piena consapevolezza di una condivisione di grandissima portata.

È importante insegnare ai giovanissimi cosa fare e come utilizzare TikTok, ma soprattutto spiegare cosa non fare e perché non farlo; dalla fase di registrazione fino alla condivisione.

La piattaforma, infatti, una volta acquisito il video può farci quello che vuole, anche pubblicarlo su altre piattaforme e soprattuto occorre ricordarsi che quei video possono essere visualizzati da chiunque.