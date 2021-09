Dove trovare i migliori computer portatili a prezzi imbattibili? Ma ovviamente solo su Amazon, dove possiamo contare su tante offerte e le proposte dei migliori brand del settore. Portatili da ordinare comodamente da casa e ricevere al proprio domicilio o direttamente in ufficio in pochissimo tempo.

Ti si è rotto il computer e non sai dove andare ad acquistarlo? Hai bisogno di sostituirlo in tempi più che brevi? Vuoi un modello più performante perché credi che il tuo pc sia ormai obsoleto? Devi acquistare un computer portatile per i tuoi figli che vanno a scuola e ne hanno bisogno?

Oggi ti proponiamo 10 modelli di computer portatili con prezzi decisamente interessanti, per poter avere il massimo della tecnologia disponibile oggi a un prezzo decisamente accessibile. Con la qualità del servizio di spedizione, assistenza e reso che Amazon offre sempre.

Asus Chromebook C425TA#B08CVC6RHV, Notebook Alluminio

Fonte foto da Amazon

Asus presenta il suo Notebook con display FHD touch-screen con cornici sottili NanoEdg, molto leggero e compatto, con un peso di solo 1.44 kg e uno spessore di 16.9 millimetri. Rapporto screen to body dell’85% e cerniera piatta fino a 180 gradi con tastiera retroilluminata. Monta un processore Intel Core M3-8100Y, una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 615 e sistema operativo Chrome. Ha una porta USB Type-C Full Function, slot per micro SD. Inoltre ha una camera 720p HD, Wi-Fi 802.11ac dual-band e una batteria con fino a 12 ore di autonomia per lavorare senza fili.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Fonte foto da Amazon

Dall’esperienza Lenovo ecco il computer portatile dai prezzi con un buon rapporto qualità prezzo viste le prestazioni proposte. IdeaPad 3 Chromebook ha un Display 14″ HD con risoluzione 1366×768 e pannello TN, 220nits, anti-glare. Monta un Processore Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) che è in grado di abbassare i consumi. Lo storage è da 64GB eMMC 5.1, per non dover più scegliere quali documenti archiviare e quali no. È molto legger e molto sottile: pesa solo 1.4 kg con uno spessore di 18,08 mm. Il sistema operativo è Chrome OS.

HP – PC Chromebook 14a-na0001sl, Intel Celeron N4020

Fonte foto da Amazon

Hp presenta invece, il suo modello Chromebook 14a-na0001sl, con sistema operativo Chrome OS e tante app disponibili che si possono comodamente scaricare da Google Play Store. Il processore è un Intel Celeron N4020, mentre la memoria RAM da 4 GB consente la massima velocità di utilizzo. Lo schermo è un Display 14″ FHD 1920 x 1080 IPS Antiriflesso, Micro-edge, 250 nit. Dispone ovviamente di Wi-Fi, Bluetooth, Webcam HP Wide Vision 720p HD con microfono digitale dual-array integrato, casse audio, Audio by Bang & Olufsen, lettore SD e Micro SD, USB Type-C.

Asus Chromebook C223 Notebook con Monitor 11,6″

Fonte foto da Amazon

Chromebook C223 Notebook è il modello di computer portatile di Asus, molto leggero (solo un chilogrammo di peso) e molto compatto (solo uno spessore di 17,3 millimetri), così da averlo sempre con noi. Più veloce e funzionale, grazie al processore Intel Celeron N3350, alla scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500 e al sistema operativo Chrome veloce sviluppato da Google. Facile da usare, dispone anche di porta USB Type-C, slot micro SD e Wi-Fi 802.11ac dual-band, oltre che di una camera HD 720p.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1

Fonte foto da Amazon

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 è il modello di computer ideale per chi vuole il massimo dai computer portatili a prezzi interessanti, per lavorare, giocare, intrattenersi, informarsi. Il modello dispone di Display 10.1” FullHD, risoluzione 1920×1200, IPS, 400nits, processore MediaTek P60T (8C, 4x A73 @2.0GHz + 4x A53 @2.0GHz) , scheda grafica Integrata ARM Mali-G72 MP3 GPU e keyboard pack incluso. Inoltre il pc è dotato di camera frontale 2.0MP e camera posteriore 8.0MP. Sono inclusi nel pacchetto tre mesi di Amazon Music Unlimited compresi.

HP – PC Chromebook X360 14b-ca0000sl Convertibile

Fonte foto da Amazon

HP – PC Chromebook X360 14b-ca0000sl Convertibile è il computer portatile perfetto per chi vuole un peso leggero, solo 1.58 chilogrammi, e uno spessore limitato, 188 mm. Un pc ideale per il tempo libero, per il lavoro, per lo studio e molto altro ancora. Il sistema operativo è Chrome OS con tante app disponibili nel Google Play Store. Il processore è un Intel Celeron N4020, la memoria è RAM 4 GB – eMMC 64 GB, mentre lo schermo è Display Touch 14” FHD 1920 x 1080 IPS, Micro-edge, 250 nit.

Acer Chromebook, Touchscreen, Spin 311 CP311-3H-K14Q Notebook

Fonte foto da Amazon

Acer Chromebook, Touchscreen, Spin 311 CP311-3H-K14Q Notebook è un computer dal basso consumo energetico e molto veloce, grazie al processore MTK MT8183 di ultima generazione;. La batteria rimane carica tutto il giorno, grazie anche al sistema operativo Chrome OS che ne ottimizza le prestazioni (fino a 16 ore senza ricaricare e senza avere con sé l’alimentatore). Tante le app disponibili nel Google Play Store da scaricare per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Un modello più piccolo di un foglio A4 e pesante poco più di un chilo. Sta anche in una borsa piccolissima.

HP – PC Chromebook 14b-na0000sl Notebook, AMD Ryzen 3 3250C

Fonte foto da Amazon

Sempre da HP ecco PC Chromebook 14b-na0000sl Notebook, con sistema operativo Chrome OS e tutte le applicazioni che si possono scaricare comodamente dal Google Play Store. Il processore è AMD Ryzen 3 3250C, con memoria RAM 8 GB – SSD 128 GB e schermo Display 14″ FHD 1920 x 1080, IPS, Antiriflesso, Micro-Edge, 250 nit. Dispone anche di Wi-Fi, Bluetooth, Webcam con microfono digitale dual-array integrato, lettore impronte digitali, casse audio, lettore SD e Micro SD, uscite USB e HDMI.

Acer Chromebook 314 CB314-1H-P6K9 Notebook, PC Portatile

Fonte foto da Amazon

Il pc portatile Acer Chromebook 314 CB314-1H-P6K9 Notebook abbatte i consumi e ci permette di avere sempre con noi il nostro portatile, grazie alla batteria che praticamente dura tutto il giorno, senza bisogno di avere con sé il caricatore o di doverlo tenere attaccato alla presa di corrente. Il sistema operativo è Chrome OS, che consente di scaricare le app da Google Play Store per lavorare, studiare o semplicemente intrattenerti con il tuo pc.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook Convertibile, Display 13.3″ Full HD Touch

Fonte foto da Amazon

IdeaPad Flex 5 Chromebook Convertibile è un computer portatile con cerniera che consente una rotazione a 360 gradi, così da usarlo anche come tablet. Il display è 13.3″ full HD con risoluzione 1920×1080, dai dettagli perfetti e dai colori vivaci, mentre il Processore Intel Celeron 5205U (2C / 2T, 1.9GHz, 2MB) permette di lavorare velocemente. Lo Storage eMMC da 64 GB flash propone funzionalità avanzate e super veloci per poter usare al meglio tutta la tecnologia del pc.

A te la scelta tra i migliori computer portatili dai prezzi imbattibili.

