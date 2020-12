Dalle applicazioni per smartphone agli strumenti per prevenire patologie e malattie del corpo femminile

A oggi sono molte le realtà aziendali, spesso start up, che hanno un organico al femminile. Con questa premessa vi spieghiamo cosa significa FemTech e cosa si nasconde dietro alla realtà della tecnologia al femminile.

La tecnologia rosa: cosa significa FemTech

Il nome ci riporta, inevitabilmente a uno scenario dove sembra evidente che la tecnologia e il mondo femminile siano legati indissolubilmente, e in parte così. Cosa significa FemTech?

Il termine fa riferimento a una serie di applicazioni e dispositivi focalizzai sugli aspetti della salute e del benessere del mondo femminile. Gli stessi verso i quali, molte aziende, stanno orientando gli investimenti.

Cosa significa FemTech? Il caso dell’app Clue

Per fare un esempio possiamo prendere in considerazione l’app Clue, vera pioniera della FemTech! Creata dall’imprenditrice danese Ida Tin, questa applicazione per smartphone è stata inventata per monitorare il ciclo mestruale e per una gestione della fertilità.

Questo è solo un esempio, dopo Clue sono tantissime le tecnologie nate a sostegno della salute e del benessere rosa. L’idea di base è quella di offrire alle donne di tutto il mondo degli strumenti per la gestione e una migliore consapevolezza del corpo.

Nonché la possibilità di monitorare e prevenire le svariate sintomatologie e le patologie che riguardano soprattutto il corpo delle donne. Ma le app non sono gli unici strumenti che si configurano nel FemTech.

Dalle app agli altri dispositivi tecnologici per le donne

Ma la FemTech non riguarda solo le applicazione, seppur questi sono gli strumenti più diffusi a oggi. Le misure adottate, per favore il benessere e la salute delle donne, riguardano anche altri oggetti come reggiseni in grado di percepire le variazioni del calore corporeo, tiralatte silenziosi, ecc…

Tutte misure funzionali, appunto, al benessere e alla salute delle donne. Con l’obiettivo di studiare e riconoscere i sintomi e i segnali del corpo femminile per intervenire e prevenire determinate patologie e malattie.