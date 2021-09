Stai cercando un decoder tv HD per goderti tutto il meglio del piccolo schermo? Forse non tutti sanno che con il Bonus tv 2021 si possono acquistare dei modelli di ultima generazione che consentiranno di vedere tutti i canali in chiaro, anche quando il sistema di trasmissione sarà cambiato.

Forse non tutti sanno che a breve cambierà il sistema del digitale terrestre. Alcuni televisori che abbiamo già in casa e anche alcuni decoder potrebbero non funzionare. E potrebbero non permetterci più di guardare tutti i nostri programmi preferiti sui canali in chiaro.

Per questo o cambiamo televisore, con una spesa che però potrebbe non essere alla portata di tutti i budget, oppure acquistiamo un decoder di ultima generazione per la televisione, contando sul Bonus tv 2021 messo a disposizione proprio per il cambio di tecnologia.

Decoder che si possono anche acquistare su Amazon, potendo contare sui migliori marchi in circolazione. Ecco qualche i dea per il tuo shopping tecnologico online.

EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD

Il primo modello è un ricevitore digitale terrestre Full HD, DVB-T2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV per canali terrestri, con Full high definition DVB-T2 H265. Dispone di una connessione USB per lettore multimediale, con funzione di backup e sistema di aggiornamento del software. Il telecomando universale economico 2in1 permette di gestire il ricevitore e la televisione, con quattro pulsanti programmabili per la tv e supporto USB WiFi per applicazioni come ad esempio YouTube. Dispone anche di un lettore multimediale.

Smart Decoder Bonus DVB-T2 Samsung

Dall’esperienza di Samsung ecco un modello di decoder molto interessante: lo Smart Decoder Bonus Cavo Full HD di colore nero si adatta alla perfezione a ogni ambiente. Se anche il televisore è della stessa marca, si può usare lo stesso telecomando configurandolo per entrambi i device.

Decoder Ricevitore Digitale Terrestre TV DVB-T2

Generic offre il suo ricevitore per il digitale terrestre, con nuovo standard con codifica HEVC Main 10 Bit. Ha una compatibilità DVB-T/T2 in standard HEVC main 10bit H.265 e H.264, per una migliore ricezione dei canali in chiaro nella modalità standard e anche in Alta Definizione a 1080p. La qualità audio è in Dolby Digital per un’esperienza sonora eccezionale. Il telecomando universale può gestire televisore e decoder, con auto apprendimento. Il sistema LCN consente di memorizzare in modo automatico i canali e c’è anche il blocco genitori, una presa scart e una presa HDMI.

Italdos Decoder Digitale Terrestre HD Mini DVB-T2

Per chi ama un design accattivante e moderno, Italdos propone il suo dispositivo per vedere i canali in chiaro, facile da installare e semplice da utilizzare. Il Decoder Scart HDMI digitale terrestre DVB-T2 è perfetto per chi possiede vecchi televisori senza il digitale integrato collegandolo alla presa scart e collegando il cavo dell’antenna. La porta USB consente di riprodurre anche file multimediali. Dispone di funzione PVR e di un timer, con sincronizzazione manuale e automatica per i canali televisivi e i canali radio.

Digiquest decoder digitale terrestre Full HD

Digiquest twin tuner rec è il decoder digitale terrestre Full HD con funzione di videoregistratore. Un modello nero elegante e davvero molto semplice da usare. Il Decoder Terrestre T2 – Mediaplayer, Full HD – 1080p può registrare contemporaneamente fino a due canali che possono appartenere anche a MUX differenti. È possibile usare la funzione della pausa in diretta e nella confezione è presente anche un telecomando multi controllo. Dispone anche di un alimentatore per barche e camper.

Decoder Digitale Terrestre e Satellitare combo

Per chi vuole continuare a vedere i canali in chiaro, GT MEDIA V7 PRO Decoder Digitale Terrestre e Satellitare combo è il modello di ricevitore perfetto. Dispone di slot per Hotbird 13E tv sat scheda Tivusat (blu, oro), Mediaset Premium scheda, DVB-T2 Mediaset Premium scheda. Ma anche della nuova funzione “Italia LCN Scan” per Hotbird a 13 ° E.. Si può anche collegare al WiFi per la visione di canali come YouTube.

THT 82 DVB-T2 Decoder Digitale Terrestre Mini HD HDMI

Dimensioni ridotte per lo strumento di Thomson ideale per i canali del digitale terrestre. Il decoder mini HD HDMI/USB misura 10 centimetri per 2.8 centimetri e 1.2 centimetri e decodifica i canali in HD. Il telecomando può essere usato per tutte le impostazioni.

Decoder DVB-T2 265 HD SENIOR HEVC H265 10 BIT

Lo store New Digital su Amazon propone il suo decoder DVB-T2 265 HD SENIOR HEVC H265 10 BIT ad altissima definizione con HDMI, Dolby Sound, scart e doppio telecomando (telecomando standard e telecomando semplificato Senior con batterie ministilo). Il modello è approvato per il nuovo digital terrestre DVBT2 2021 e 2022. La confezione comprende anche il manuale di istruzioni.

Humax – Decoder digitale terrestre DVB-T2 HD

Humax presenta il suo apparecchio per il digitale terrestre DVB-T2 HD-2023T2 Digimax Nano con telecomando 2 in 1 per controllare il decoder e anche la tv. Il decoder propone un sintonizzatore t2 h.265 hevc a 10 bit, compatibile con il nuovo standard di diffusione del segnale televisivo. La risoluzione dei video è fino a 1080p Full HD. Lo strumento è in grado di sintonizzare sia i canali tv sia i canali radio e dispone anche delle funzioni di televideo e di sottotitoli.

Nokia Decoder Digitale Terrestre DVB-T/DVB-T2

Da Nokia ecco il ricevitore terrestre DVB-T/DVB-T2, HD, con telecomando. Facile da installare e con il design molto elegante e raffinato, con un solo clic si può accedere alla guida per essere sempre aggiornati. E non perderai nessun programma grazie al timer. Si possono creare elenchi di canali personalizzati e si possono anche riprodurre foto e video con facilità.

