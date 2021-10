Gli ebook reader sono una grande comodità. Non ce ne vogliano i nostalgici del libro con copertina e pagine stampate che profumano di inchiostro: nessuno vuole eliminare il piacere di leggere un buon libro cartaceo. Però quando siamo sempre in movimento e vogliamo avere a portata di mano, sono una gran comodità.

Gli ebook reader sono il regalo perfetto per chi è sempre con il naso dentro un libro. E per chi ama la tecnologia. L’esperienza di lettura, grazie alle nuove risoluzioni dello schermo e alla retroilluminazione, è sempre perfetta. E poi sono leggeri e pratici da avere sempre dietro.

La ricarica dura più a lungo grazie ai modelli di nuova generazione, così da non rimanere mai senza batteria. E grazie alla possibilità di aggiungere degli slot di memoria, con schede SD esterne, si possono caricare tutti i libri. Anche quelli dei più piccoli, potendo contare su diversi formati di file.

Ecco i migliori e-reader da acquistare su Amazon, potendo magari contare su offerte e sconti, oltre che sulla consegna a domicilio per tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime.

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB

Da Amazon il Kindle Paperwhite resistente all’acqua, con memoria da 8 GB e schermo ad alta risoluzione da 6 pollici. È l’ebook reader dell’e-commerce più sottile e leggero di sempre, per leggere, grazie allo schermo da 300 ppi, come su carta stampata, senza riflessi anche alla luce diretta del sole. La comoda luce regolabile integrata consente di leggere sia di giorno sia di notte, in ambienti al chiuso o all’aperto. Resiste all’acqua, così da averlo sempre con noi, ed è disponibile anche nella versione da 32 GB, con o senza pubblicità. Con una ricarica dura fine a due settimane.

Kindle con luce frontale integrata

Nella versione in nero e nella versione in bianco, ecco il Kindle di Amazon con luce frontale regolabile che consente di leggere al chiuso o all’aperto in ogni condizione di illuminazione. Dispone di uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche sotto il sole. E poi aiuta a leggere senza distrazioni, consentendo di sottolineare parti dell’ebook sul reader, cercare definizioni, tradurre parole, regolare la dimensione dei caratteri senza perdere la pagina che si sta leggendo. Chi ha Amazon Prime ha accesso a migliaia di titoli presenti in catalogo: non solo libri, ma anche giornali. La ricarica dura un paio di settimane.

Kobo Clara Hd Lettore E-Book

Da Kobo ecco Clara l’ebook reader HD comodo e pratico da avere sempre con sé. Il prodotto è di altissima qualità, con uno schermo da 6 pollici e piccole dimensioni, per un modello da avere sempre con sé. Touchscreen, ha una capacità di memoria di 8 GB: è pensato per gli appassionati di lettura e per i professionisti che vogliono avere sempre dietro tutto quello che potrebbe servire, grazie a un prodotto utile e pratico che occupa davvero poco spazio.

Alcor Myth 5999561502632 – Lettore e-book da 4 GB, colore: Nero

Alcor Myth è il lettore e-book da 4 GB proposto in un elegante colore nero, con piano di protezione da integrare a un prezzo davvero piccolo. Lo schermo è da 6 pollici, con buona capacità di lettura anche in diverse condizioni di illuminazione. La memoria interna è da 4 GB, ma contiene all’interno anche uno slot di memoria con Micro SD massimo da 32 GB. Ideale per chi cerca un reader a poco prezzo.

PocketBook E-Ink Kaleido Plus – Lettore e-book”InkPad Color” 16 GB di memoria, 19,8 cm (7,8 pollici), display a colori, retroilluminazione anteriore

PocketBook propone il suo Kaleido Plus, un lettore di libri digitali “InkPad Color” (visualizzazione di 16 livelli di grigio e 4096 colori), con 16 GB di memoria e uno schermo da 7,8 pollici. Il display è a colori, con retroilluminazione anteriore per avere una migliore visibilità in fase di lettura. Dispone anche di collegamento Wi-Fi e Bluetooth. Si possono salvare audiolibri, musica, testo no speech via Bluetooth. Per quello che riguarda i libri consente la lettura di molti formati.

Kobo Libra H2O lettore e-book Touch screen 8 GB Wi-Fi Nero

Sempre da Kobo il modello Libra H2O, un modello di lettore e-book touch screen, con wi fi e memoria d a 8 GB, proposto in un elegante colore nero. Le dimensioni sono ridotte (14.4 x 15.9 x 0.5 cm), per un peso che non arriva a 200 grammi. La pila al litio è compresa e garantisce la massima durata del dispositivo dopo la ricarica. Lo schermo è da 7 pollici.

Rakuten Kobo Forma Lettore e-Book Touch Screen 8 GB Wi-Fi Nero

Rakuten Kobo è il lettore e-book con touch screen e memoria da 8 GB, disponibile con connessione Wi-fi e scocca nera. Pesa poco meno di 200 grammi e le dimensioni sono ridotte (8.5 x 17.7 x 16 cm), mentre lo schermo è da 8 pollici. Il display dispone anche di retroilluminazione, mentre la tecnologia supportata dal modello è la E Ink Carta per un’esperienza di lettura davvero ottimale, come se fosse un libro su carta.

Buona lettura.